Bokser u usponu Veljko Ražnatović pre izvesnog vremena povredio je leđa, zbog čega je morao da otkaže predstojeće obaveze.

Kako je sam potvrdio, zadobio je povrede donjih leđa, što ga sprečava da se pojavi na profesionalnoj bokserskoj reviji koja je zakazana za 13. septembar u Beogradu.

- Nažalost, zbog povrede donjih leđa neću moći da učestvujem na reviji 13.09. u Beogradu - napisao je Veljko Ražnatović i dodao:

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović se opušta nakon povrede Foto: Printscreen

- Čeka me period oporavka i terapija, pa se vidimo kroz konopce uskoro - izjavio je bokser Veljko Ražnatović.

Oporavak neće biti kratak

Oporavak će trajati, a za to vreme mladi bokser odmara sa porodicom u Titelu.

1/6 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Danas je na Instagramu podelio snimak sa reke na kojoj se opuštao i uživao. Dok se vozio čamčićem snimio je krave koje se rashlađuju u vodi što je odmah podelio javno.

