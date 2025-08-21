Slušaj vest

Hana Ikodinović, ćerka poznate pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, aktivna je na društvenim mrežama i tamo kači svoje svakodnevne aktivnosti kao i golišave fotografije.

Fanovi sa nestrpljenje iščekuju da vide svaku novu objavu i tim putem zakorače u svet poznatih barem virtuelno.

Hana u noćnom provodu Foto: Instagram

Ovog puta, Hana je podelila fotografiju nastalu neposredno nakon treninga, čime je još jednom pokazala koliko vodi računa o svom fizičkom izgledu.

Zategnuta figura oduševila sve

Na slici se vidi kako izlazi iz automobila u uskim helankama i top majici, a njena zategnuta figura, posebno ravan stomak i izvajane grudi, bili su u prvom planu.

Hana Ikodinović pokazala vitku figuru
Hana Ikodinović pokazala vitku figuru Foto: Printscreen

Fanovi su oduševljeni Haninim izgledom, a mnogi komentarišu da lepotu očigledno nosi u genima.

