Hana Ikodinović pokazala zgodno telo
ĆERKA NATAŠE BEKVALAC IZGLEDA KAO MILION DOLARA! Hana pokazala izvajanu figuru, a svi gledaju u ovaj deo tela
Hana Ikodinović, ćerka poznate pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, aktivna je na društvenim mrežama i tamo kači svoje svakodnevne aktivnosti kao i golišave fotografije.
Fanovi sa nestrpljenje iščekuju da vide svaku novu objavu i tim putem zakorače u svet poznatih barem virtuelno.
Hana u noćnom provodu Foto: Instagram
Ovog puta, Hana je podelila fotografiju nastalu neposredno nakon treninga, čime je još jednom pokazala koliko vodi računa o svom fizičkom izgledu.
Zategnuta figura oduševila sve
Na slici se vidi kako izlazi iz automobila u uskim helankama i top majici, a njena zategnuta figura, posebno ravan stomak i izvajane grudi, bili su u prvom planu.
Hana Ikodinović pokazala vitku figuru Foto: Printscreen
Fanovi su oduševljeni Haninim izgledom, a mnogi komentarišu da lepotu očigledno nosi u genima.
