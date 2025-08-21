Slušaj vest

Dragan Kojić Keba postao je deo žirija u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a sada je pevač progovorio o detaljima.

On je istakao da je presrećan što će imati priliku da pomogne mladim takmičarima u građenju muzičke karijere.

- Želja mi je da svojim prisustvom vratim u što većoj meri fokus na sve te mlade kandidate, kao što je veći niz godina bilo u vreme Saše Popovića, jer to i treba prvenstveno da bude suština ovog takmičenja, a svi mi kao stručni žiri da zajedno sa publikom imamo pošten sud i respekt prema njima kao kolegama i budućim naslednicima - rekao je Keba.

Keba imao zahtev

Pored toga je priznao i da je imao i zahtev za produkciju. Kako je otkrio, on je tražio da na stolu pored njegovog tastera stoji ogledalo na koje će moći stalno da se ogleda.

- Rajder lista je bila veliko magično ogledalo, gde se ja uvek mogu pogledati i neko drugi, kome ja dozvolim, pritiskom na magični taster na ogledalu. Skupa je to stvar, jer vlasnik odlučuje ko se može pogledati - ispričao je Kojić.

"Hvala Grandu što su mi ukazali poverenje"

Inače, Keba je istakao da je veoma zahvalan Grandu što su mu ukazali poverenje i pozvali ga da bude deo tima.

- Zvezde Granda su nesumnjivo veliki projekat. To nije samo muzičko takmičenje, to je most koji spaja sve zemlje regiona, Evrope i sveta i brod koji plovi bez muzičkih granica. Ja bih se zahvalio milionima gledalaca koji su na osnovu mojih učešća u prošlom serijalu mi ukazali bezrezervno poverenje i naklonost. Sigurno ću to opravdati, a ujedno zahvaljujem se i produkciji Zvezda Granda što su to prepoznali i odlučili da mi ukažu poverenje da na tom brodu budem stalni član posade - poručio je on i dodao:

- Radujem se tome i siguran sam da imam znanje, da imam kvalitet, ljubav, volju i pošten sud i da ću na pravi način u svakom momentu svakom takmičaru ukazati kako na pravi način da postupaju na svojoj prvoj višoj stepenici na kojoj su bili dok nisu došli u „Zvezde Granda“. Siguran sam. Obećavam.

Kurir / Informer

