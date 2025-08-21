Slušaj vest

Dajana Paunović (37) važi za jednu od najlepših voditeljki, a svojim atraktivnim izgledom privlači pažnju gde god se pojavi.

Ona je sada objavila fotografije na Instagramu sa odmora na kojima je u ležernoj, dugoj, crnoj haljini bez brushaltera.

Dajana nije skidala osmeh sa lica, a po svemu sudeći na odmoru i te kako uživa i veoma joj prija.

Dajana Paunović kaže da je za vitku liniju važan balans u ishrani, ali i izbegavanje nezdrave hrane i slatkiša.

Otkrila tajnu dobrog izgleda

Dajana je naime, izbacila paste i slatkiše, te već dugi niz godina ima kilažu sa kojom nema nikakvih problema.

- Jedem sve što volim, ali umereno, važno je naći balans i ne preterivati ni u čemu. Paste i slatkiše ne jedem. Ljubitelj sam ljubitelj azijske hrane, ali se moja ishrana uglavnom bazira na mesu i ribi, ističe - rekla je voditeljka, koja je potom pomenula i kakva je situacija kod nje, kada je fizička aktivnost u pitanju:

- Uglavnom sedim i na poslu dosta vremena i van posla zato mi je fizička aktivnost neophodna kod mene. Volim kik-boks koji treniram već nekoliko meseci. Sport je dinamičan, treneri su mi odlični, taj sport mi prija i odgovara mom temperamentu, iscrpljuje me ali mu se uvek rado vraćam, tri do četiri puta nedeljno - objasnila je ona.

