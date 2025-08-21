Slušaj vest

Glumac i voditelj Dragan Marinković Maca poslednjih godina vodi miran porodičan život, te ga možemo videti tek u po nekoj emisiji, dok je učešća u rijaliti programima ostavio iza sebe.

Maca je svoj novac uložio u imanje u Batajnici nadomak Beograda, a koje je uredio po svom ukusu i ovde živi sa dve decenije mlađom suprugom.

Naime, ispred kuće se nalazi dvorište ukrašeno palmama, ali i malom maketom crkve, pa se može reći da se Macina kuća izdvaja u odnosu na ostale.

Macina supruga dosta mlađa

Podsetimo, supruga voditelja Dragana Marinkovića Mace je dve decenije mlađa od njega. Lepa Jovana je po zanimanju frizerka, a za samo nekoliko meseci se udala za voditelja, iako je on nakon razvoda od poslednje žene dao obećanje da to više nikada neće učiniti.

- Ja sam se mojom Jovanom oženio za vrlo kratak vremenski period. Mi smo počeli da se zabavljamo 8. septembra, a 14. januara smo obavili venčanje. Na njen rođendan sam je počastio, to je njoj značilo, taj papir. Ja sam napravio feštu na nekom splavu, nas desetak i dolazi frajer i kaže: "Dobar dan". Ona doživela dva vezana moždana udara i tu su kum i kuma... Meni taj papir nije ništa značio. Sad mi je predivan život - rekao je voditelj Maca jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

