Saša Popović preminuo je početkom marta, a njegova udovica Suzana Jovanović se ni posle skoro šest meseci ne miri sa njegovim odlaskom.

Mikica Gačić ostao je uz Popovićevu porodicu, a sa Suzanom se viđa kad god im to obaveze dozvole. Ovoga puta, harmonikaš je otkrio detalje poslednjeg razgovora sa Suzanom koja ne može da dočeka da postane baka.

- Bože zdravlja to i Sule sada čeka, to će biti najveća radost u njenom životu. U unučetu bi našla utehu. Pa i danas smo baš pričali o tome, seli smo kad je završila neke svoje obaveze i kaže: ''Bože zdravlja samo to da bude i onda će i kuća da se napuni'' i tako - kaže Mikica Gačić i dodaje:

- Danijel je sa mnom i sa Saletom išao na audicije, bogami, poslednjih deset godina je tako bilo. I ove sezone je Daki išao iako mu je Saletov odlazak teško pao. Saša je njega gledao i voleo kao svog rođenog sina, nikada ga nije razdvajao od Aleksandre. Danijel je profesionalac i u poslu je vredan, radan i pouzdan. Zaista fin momak.

Oglasila se Suzana Jovanović nakon što je Viki Miljković napustila "Zvezde Granda"

- Mene je Viki prvu pozvala da mi kaže da će otići iz "Zvezda Granda". Znam da joj je mnogo teško što Saleta više nema, jer "Zvezde Granda" su Saša Popović i logično je da je bez njega ostala velika praznina. Izgubila je i rođenog brata tako da je potpuno razumem zbog odluke koju je donela. Svako mora da nastavi da ide svojim putem i da donosi odluke iza kojih može da stane. Želim joj sve najbolje jer mi smo i privatno veliki prijatelji - rekla je Suzana Jovanović.

Kurir / Informer

