Anastasija Ražnatović, ćerka najveće muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović, izazvala je buru na društvenim mrežama kada je objavila snimak svog supruga, fudbalera Nemanje Gudelja, u društvu devojke. A snimak je bio izdaleka.

Naime, Anastasija je podelila video, na kojem izgleda kao da je ona snimila dvoje ljudi, od kojih je jedno njen muž u kafiću, dok razminjuju nežnosti, uz opis "uhvaćen".

Anastasija Ražnatović uhvatila Gudelja sa drugom
Anastasija Ražnatović uhvatila Gudelja sa drugom Foto: Printscreen

Ipak, ispostavilo se da je bračni par treća osoba "hvatila" u ljubavnom zanosu, te da se na snimku vide Anastasija i Nemanja, a ne treća, nepoznata osoba (devojka)

Pokazala šta jede posle treninga

Anastasija neretko pokazuje besprekornu liniju tokom treninga, a onda je objavila i šta jede nakon vežbanja.

U pitanju je lagana hrana bogata proteinima i vitaminima.

Na njenom tanjiru se mogla videti riba, brokoli, paradajz i krastavac, koji su pravo osveženje u ovim vrelim letnjim danima, a činjenica je da sve ove namirnice nisu nimalo skupe i svima su lako dostupne.

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj zagrljeni na plaži, proslavili dve godine braka Foto: Printscreen Instagram

Porodica Nemanje Gudelja u Trebinju ima opasan biznis: Hercegovci otkrili sve o porodici, evo šta kažu o Anastasiji.

