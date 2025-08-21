"UHVAĆENI" Tajna kamera snimila Gudelja kako razmenjuje nežnost sa njom, pa sve iscurilo
Anastasija Ražnatović, ćerka najveće muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović, izazvala je buru na društvenim mrežama kada je objavila snimak svog supruga, fudbalera Nemanje Gudelja, u društvu devojke. A snimak je bio izdaleka.
Naime, Anastasija je podelila video, na kojem izgleda kao da je ona snimila dvoje ljudi, od kojih je jedno njen muž u kafiću, dok razminjuju nežnosti, uz opis "uhvaćen".
Ipak, ispostavilo se da je bračni par treća osoba "hvatila" u ljubavnom zanosu, te da se na snimku vide Anastasija i Nemanja, a ne treća, nepoznata osoba (devojka)
Pokazala šta jede posle treninga
Anastasija neretko pokazuje besprekornu liniju tokom treninga, a onda je objavila i šta jede nakon vežbanja.
U pitanju je lagana hrana bogata proteinima i vitaminima.
Na njenom tanjiru se mogla videti riba, brokoli, paradajz i krastavac, koji su pravo osveženje u ovim vrelim letnjim danima, a činjenica je da sve ove namirnice nisu nimalo skupe i svima su lako dostupne.
