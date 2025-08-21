Slušaj vest

Folk pevačica Indira Aradinović Indy pre tri godine podvrgla se operaciji želuca i zbog komplikacija dugo je imala posledice.

Ipak, nakon toga, i uz naporne treninge i pravilnu ishranu uspela da je dovede liniju do željenog izgleda.

Indi se sada oglasila sa odmora iz Ulcinja i pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu. Ona je pozirala na plaži u bikiniju u zmijastom dezenu, a tom prilikom pokazala je i tetovaže.

1/5 Vidi galeriju Pevačica je opet u centru skandala Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Shutterstock, Zorana Jevtić, ATA images

Inače, folkerka je nedavno napunila 39 godina i dobija brojne komplimente na račun svog izgleda.

- Prošla sam težak period, dve operacije u roku od dve nedelje, ostala sam bez slezine, pankreas je bio zakačen. Živim još malo sa nekim posledicama, ali zahvalna sam Bogu što sam među vama, živima - pričala je Indi svojevremeno o posledicama posle operacije.

"Smršala sam 35 kg i prošla kroz pakao"

Podsetimo, Indi je ranije pričala da joj se dešava da povraća nakon jela.

- Ipak, ne kajem se što sam se operisala, jer sam smršala 35 kilograma. Da sam prošla kroz pakao, jesam. Lekari su mi se borili za život mesec dana posle operacije. Moraću da primam injekcije do kraja života. Zbog komplikacija sam ostala bez slezine, pankreas mi ne radi dobro... Više nikada neću biti zdrava, kao što sam bila pre nego što sam otišla na operaciju - govorila je.

Pogledajte dodatni snimak: