Pobednica "Zadruge" Aleksandra Nikolić nedavno je potpisala ugovor za novu sezonu "Elite 9", a osim toga i njena najveća suparnica starleta Maja Marinković takođe je potpisala ugovor i od septembra će se naći zajedno u Šimanovcima u Beloj kući.

Aleksandru je partner nedavno verio i ona često na svojim mrežama pokazuje koliko im je lepo u ljubavi, a sada je na svom profilu na Instagramu podelila sliku na kojoj joj lice izgleda kao da je porcelanska lutka.

Aleksandra Nikolić u prugastoj majici bez brushaltera pravi selfi Foto: Printscreen/Instagram

Aleksandra je pozirala u majici na pruge, a svi su komentarisali da pred "Elitu 9", koja počinje u septembru izgleda nikad bolje. Nije nosila brusthalter, imala je dugačke crvene nokte, a kosu je zalizala.

Ponuda koja se ne odbija

"Nisam spremna, niti razmišljam o tome, Elita je tek u septembru, to je meni jako poznat teren, ja sam tamo već jednom prešla igricu, to je za mene mačiji kašalj. Dobila sam fantastičnu ponudu, koju bi retko ko dobio. Niti gledam ko ulazi, niti me interesuje, niti se nešto pripremam i prikupljam informacije o ljudima, biću ono što jesam, znam koliko vredim. Naučila sam da ne doživaljam te negativne vibracija. Prošli put je bila jaka konkurencija, a i sada imama podršku, ne sumnjam u sebe.

Aleksandra Nikolić

Foto: Aleksandar Dojkić / Ringier

Aleksandra Nikolić

"Jako se osećam mirno, staloženo i srećno, ja sam uvek zaljubljena, evo već skoro godina. Pariz sam sada doživela na totalno drugi način. Kad negde kreneš, moraš da kreneš 3 sata ranije, fenomenalno je ovde, nema šta nema. Jako je važno voleti sebe i imati mir, onda te i drugi ljudi vole. Sazrela sam u trenutku kada sam dobila ćerkicu. Srećna, sam voljena i zadovoljna.



"Ćerkica je sve počela da kapira. Ona će za mene uvek da bude mala, koliko god da bude velika" - rekla je Aleksandra.