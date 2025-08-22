Slušaj vest

Frontmen čuvene grupe "Luna" Čeda Čvorak u jednoj emisiji prvi put je progovorio o razvodu od supruge Dare, nakon 30 godina braka.

Čeda Čvorak ispričao je koji su bili razlozi za njihov rastanak.

- Razvod je bio proces problema i okoline i sve i svašta. Posao, ljudi, okruženje, sve je to bilo uzrok razvoda. Moj odnos prema ljudima koji to nisu zaslužili, a ja sam mislio, to tako treba. Ti sukobi na toj relaciji, nije bilo treće osobe, prevare. Nije bilo pijanstva, kocke, jednostavno razmimoilaženje - rekao je muzičar u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji. 

- Nije to došlo posle 30 godina braka, to je dolazilo, to je trajalo.

Čeda Čvorak Foto: Nemanja Nikolić, Kurir Televizija

Čeda o Maji Marković

Prva pevačica grupe Luna, Maja Marković napustila je ovaj sastav, a Čeda ističe da je posle njenog odlaska trebalo da stane.

- Jeste, sa pevačicom Majom Marković, grupa “Luna” je doživela najveću ekspanziju. Tu je trebalo da stanem, to sam i u svojoj biografiji pokušao da objasnim, okolnosti su me naterale da nastavim. Bilo je i kasnije hitova, zbog muzike bih probao dalje, evo publika to i dokazuje, da voli to. Želeo sam da stanem i trebalo je, ali neke životne okolnosti su me naterale da nastavim, ekonomija je bila uputna. U svakom slučaju, šteta što smo uništili duo koji je radio odlično - kaže on i otkriva da danas nemaju kontakt.

Maja Marković Foto: Printskrin Youtube, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

- Nismo ni u kakvom odnosu, bio je neki blam, na jednoj televiziji, neka skrivena kamera, kad je pokušano da mi se napakuje, što ja nisam razumeo. Sa većinom ostalih pevačica sam u okej odnosima. Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka.

kurir.rs/Hype 

Ne propustiteStars"NAJSREĆNIJI BI BIO DA SAM NAKON LUNE NESTALA" Ivana Krunić odgovorila Čedi Čvorku, estradni rat na pomolu
untitleddd1.jpg
StarsDVA DANA ČASTIO CELU KAFANU KAD MU JE SIN RASKINO S NJOM! Čeda Čvorak stavio pevačicu na stub srama
WhatsApp Image 2024-12-12 at 12.26.16 PM (2).jpeg
Stars"MOGU DA SE LJUTE KOLIKO HOĆE, ONE SU MOJ PROIZVOD" Čeda Čvorak o pevačicama Lune, a evo šta je rekao za Maju Marković
13213213213132.jpg
Stars"ONAJ MALI KEPEC - ČEDA ČVORAK JE MOJ NAJVEĆI KONKURENT, RIBE GA ŽELE!" Era Ojdanić šokirao: Ne smem devojku da povedem, odveo bi je u sobu
era.jpg