Frontmen čuvene grupe "Luna" Čeda Čvorak u jednoj emisiji prvi put je progovorio o razvodu od supruge Dare, nakon 30 godina braka.

Čeda Čvorak ispričao je koji su bili razlozi za njihov rastanak.

- Razvod je bio proces problema i okoline i sve i svašta. Posao, ljudi, okruženje, sve je to bilo uzrok razvoda. Moj odnos prema ljudima koji to nisu zaslužili, a ja sam mislio, to tako treba. Ti sukobi na toj relaciji, nije bilo treće osobe, prevare. Nije bilo pijanstva, kocke, jednostavno razmimoilaženje - rekao je muzičar u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji.

- Nije to došlo posle 30 godina braka, to je dolazilo, to je trajalo.

Čeda o Maji Marković

Prva pevačica grupe Luna, Maja Marković napustila je ovaj sastav, a Čeda ističe da je posle njenog odlaska trebalo da stane.

- Jeste, sa pevačicom Majom Marković, grupa “Luna” je doživela najveću ekspanziju. Tu je trebalo da stanem, to sam i u svojoj biografiji pokušao da objasnim, okolnosti su me naterale da nastavim. Bilo je i kasnije hitova, zbog muzike bih probao dalje, evo publika to i dokazuje, da voli to. Želeo sam da stanem i trebalo je, ali neke životne okolnosti su me naterale da nastavim, ekonomija je bila uputna. U svakom slučaju, šteta što smo uništili duo koji je radio odlično - kaže on i otkriva da danas nemaju kontakt.

