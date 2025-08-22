ČEDA ČVORAK SE RAZVEO OD ŽENE NAKON 30 GODINA BRAKA! Prvi put progovorio o razlozima kraha: Bilo je tu sve i svašta
Frontmen čuvene grupe "Luna" Čeda Čvorak u jednoj emisiji prvi put je progovorio o razvodu od supruge Dare, nakon 30 godina braka.
Čeda Čvorak ispričao je koji su bili razlozi za njihov rastanak.
- Razvod je bio proces problema i okoline i sve i svašta. Posao, ljudi, okruženje, sve je to bilo uzrok razvoda. Moj odnos prema ljudima koji to nisu zaslužili, a ja sam mislio, to tako treba. Ti sukobi na toj relaciji, nije bilo treće osobe, prevare. Nije bilo pijanstva, kocke, jednostavno razmimoilaženje - rekao je muzičar u emisiji "Pretres" na "Hype" televiziji.
- Nije to došlo posle 30 godina braka, to je dolazilo, to je trajalo.
Čeda o Maji Marković
Prva pevačica grupe Luna, Maja Marković napustila je ovaj sastav, a Čeda ističe da je posle njenog odlaska trebalo da stane.
- Jeste, sa pevačicom Majom Marković, grupa “Luna” je doživela najveću ekspanziju. Tu je trebalo da stanem, to sam i u svojoj biografiji pokušao da objasnim, okolnosti su me naterale da nastavim. Bilo je i kasnije hitova, zbog muzike bih probao dalje, evo publika to i dokazuje, da voli to. Želeo sam da stanem i trebalo je, ali neke životne okolnosti su me naterale da nastavim, ekonomija je bila uputna. U svakom slučaju, šteta što smo uništili duo koji je radio odlično - kaže on i otkriva da danas nemaju kontakt.
- Nismo ni u kakvom odnosu, bio je neki blam, na jednoj televiziji, neka skrivena kamera, kad je pokušano da mi se napakuje, što ja nisam razumeo. Sa većinom ostalih pevačica sam u okej odnosima. Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka.
kurir.rs/Hype