Poznati harmonikaš Borko Radivojević još jednom je pokazao zbog čega važi za jednog od najtraženijih muzičara na veseljima širom Srbije i regiona.

Na jednom privatnom slavlju koje je bilo upriličeno u Rumuniji, dok je publiku dizao na noge svojim prepoznatljivim stilom i virtuoznim sviranjem, domaćini su mu priredili iznenađenje koje ga je očigledno dirnulo.

Naime, dok je svirao, iznenada su prišli i ogrnuli ga srpskom trobojkom. Gosti su pozdravili ovaj potez aplauzom, a atmosfera u sali postala je još emotivnija i energičnija. Radivojević je, iako vidno iznenađen gestom, nastavio da svira, dok su gosti veselo pevali i aplaudirali. Mnogi su ovaj potez domaćina doživeli kao znak poštovanja prema harmonikašu, ali i kao trenutak zajedništva i ljubavi prema srpskoj tradiciji i muzici.

Borko Radivojević svira harmoniku ogrnut srpskom zastavom i okićen evrićima Foto: Pritnsceen Instagram

Snimak ovog događaja ubrzo je završio na društvenim mrežama, gde su komentari puni podrške i pohvala. „Borko svira iz duše i zaslužio je ovakav gest“, „Srpska zastava i prava muzika - nema lepše slike“, samo su neki od komentara koji se nižu ispod objava.

Borko Radivojević okitio se srpskom zastavom i evrićima Izvor: Instagram