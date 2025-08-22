Slušaj vest

Mikica Gačić otkriva da je Marija Šerifović davnih dana nameravala da napusti ''Zvezde Granda'', ali se predomislila kada je saznala za tešku dijagnozu Saše Popovića.

Muzičko takmičenje ''Zvezde Granda'' počinje na jesen, a promene u sastavu žirija mnogima su privukle pažnju. O odlasku Viki Miljković, Bosanca i Marije Šerifović bruji region, a svoj sud dao je i poznati harmonikaš i prijatelj Saše Popovića.

Mikica ističe da pojedini pevači ne bi napustili mesto žirija da je Popović idalje živ, ali da njihovu odluku, bez obzira na sve, poštuje.

- Prvo, da je Sale živ sigurno bi još tu bili svi članovi žirija. Druga stvar, svako gleda neke svoje interese, gleda neku svoju korist. Imali su i drugi članovi žirija pozive pa su, ipak, ostali tu. Eto prešla je Viki, prešao je Bosanac. U principu to je njihov odabir, poštujem, nema šta - počinje priču Mikica Gačić za Informer i otkriva da je Marija Šerifović još prošle sezone nameravala da ode, ali je ostala iz poštovanja prema Saši Popoviću.

- U junu kad smo saznali za Sašinu bolest znali smo i da on od septembra neće moći da radi. Svi članovi žirija su to znali i mislim da su zbog toga svi i ostali. Marija Šerifović koja je već najavljivala svoj odlazak zbog deteta i zbog privatnih obaveza, a ne zbog prelaska u neki drugi format, tada je ostala i rekla: ''Zbog Saleta ću ostati i još ovu godinu ću odraditi zbog njega''.

Na pitanje da li je Bosanac prešao u ''Pinkove zvezde'' zarad većeg honorara Mikica Gačić iskreno je odgovorio.

- Ne znam ništa o tome. Svako ide tamo gde mu je bolje i to je to. Sigurno nije otišao za manje. E sad, kako će se tamo uklopiti, videćemo. Zorica Brunclik je najveći profesionalac, Bosanac pravi znalac, Viki odličan pevač, Karleuša zaslužuje veliku gledanost, Desingerica će privući mlađu publiku. Videćemo kad budu krenuli kako će sve to da ide - kaže Mikica Gačić i ističe da se ne boji da će drugi formati zaseniti ''Zvezde Granda''.

- ''Zvezde Granda'' su najveći format, posle toga mogu da se pojavljuju formati tog tipa, ali jedno takmičenje je orginal. Svako se bori za neku gledanost, ali ovo je orginal. Ne kažem da oni neće uspeti, ali ovo je orginal i nema konkurencije - zaključio je harmonikaš.