Jedan od vanvremenskih hitova "Kraljica trotoara" koju peva Mile Kitić, prvobitno nije bila zamišljena kao narodnjak.

Autor pesme Steva Simeunović jednom prilikom je otkrio da je ideja za ovu numeru bila potpuno drugačija.

Kraljica Trotoara

- Došao sam kod njega kući sa suprugom Martom. Listao je svoju svesku sa tekstovima i naišao na "Kraljicu trotoara". Međutim, rekao mi je da ta pesma nije za mene - pričao je jednom prilikom pevač.

Simeunović je pesmu zamislio u pop maniru, sa zvukom dve akustične gitare namenjenu nekom kao što je recimo Đorđe Balašević.

- Marti se to ipak dopalo, mada me je tekst malo zbunio. Na kraju sam je ipak uzeo - dodao je Kitić kroz smeh.

Aranžer Pera Zdravković u početku nije bio oduševljen idejom da pesma postane narodnjak i promeni svoj prvac.

- Kad sam ušao u studio, Pera nije bio baš siguran u pesmu. Ali su zato Kemiš i moja Marta verovali u nju. Pera je na kraju otišao kući, prespavao, vratio se sutradan i napravio aranžman. I desilo se to što se desilo - govorio je Mile Kitić u emisiji "Iz profila".

50 godina karijere

Folk pevač Mile Kitić nedavno je proslavio 50 godina karijere, a za sve te godine uspeo je da zaradi i uštedi mnogo novca. Veliki deo je uložio u nekretnine, pa smo tako pre nekoliko dana mogli da vidimo kako izgleda njegova vila na Avali, za koju se šuška da vredi 500.000 evra.

Inače, u medijima se šuškalo da Mile Kitić uskoro planira da se penzioniše, a pevač nam je nedavno otkrio da je on već godinama u penziji, ali to ne znači da će prestati da peva i drži koncerte.

- Ja sam već u penziji, godinama. Imam veliku penziju. Bosansku 62 evra, pošto sam živeo u Sarajevu, uplaćivao sam penziono i socijalno. Imam i ovde 70 evra, može da se skupi za ručak (smeh) - rekao je pevač.

- Šalim se malo, uplaćivao sam minimalce samo da bih imao zdravstveno osiguranje. Imam nešto malo i nemačke penzije, ali, ako se do sad nisam organizovao da mirno provedem ostatak života, onda bi trebalo da me ubiju. Pedeset godina pevam, poderao sam se pevajući, ako nisam uspeo nešto da sačuvam onda, ništa nisam uradio. Nisam neke milione zaradio, ali imam dovoljno da živim bezbrižno do kraja života. Čak i Elena... Niti joj trebaju kola, niti stan, ima sve - ispričao je ranije Mile Kitić.

Bazen, fontana i kamin na otvorenom

Mile Kitić i Marta Savić su pre nekoliko godina pazarili plac na Avali, ali takav da ih okružuje samo priroda. Na njemu su počeli da grade luskuznu vilu prošle godine i sada je završili.

U luksuznu vilu bračni par je uložio oko 300.000 evra i za, a nedavno su, pored Eleninog rođendan, slavili su i uselenje i to pored bazena u dvorištu nove vile.

Od detalja zastaje dah, kako se ceo plac prostire na ogromnom prostoru, ulaz je posebno uređen, a pored glavnog ulaza velikim stepeništem koje je ukrašeno belim kamenjem i svetlima, spuštaju se pravo u dvorište u kojem nema šta nema.

Od bazena, preko fontane i posebnog dela za uživanje sa kaminom na otvorenom. Unutar vile sve je urađeno sa ukusom.

