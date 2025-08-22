Slušaj vest

Taksista iz Beograda uključio se uživo u program i podelio neobičnu situaciju sa rijaliti učesnikom Nenadom Marinkovićem Gastozom, za kog tvrdi da je u njegovom vozilu izvršio malu nuždu. U izdanju emisije "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević ugostio je Ivana Marinkovića, Anđelu Đuričić, drugoplasiranu u "Eliti 8", kao i Mateju Matijevića.

Šokantnu reakciju prisutnih izazvao je jedno telefonsko uključenje kada se javio taksista Goran iz Beograda koji je od Nenada Marinkovića Gastoza tražio da mu nadoknadi novac za dubinsko pranje automobila.

Rijaliti zvezda se snašao među igračima Foto: Petar Aleksić

- Ja sam pre dve godine vozio tvog dečka posle izlaska i pipnem pozadi sedište, kad ono up*šano. 150 evra sam platio dubinsko pranje i želim da mi se to nadoknadi - rekao je gledalac.

Đuričićeva nije mogla da veruje šta čuje, ali je ipak ostala pribrana i u svom maniru odgovorila taksisti.

- Da, da, baš verujem - rekla je rijaliti učesnica.

Ne propustiteRijaliti"POSLALA SAM MU PORUKU, BIO JE TU KAD JE BILO NAJTEŽE" Starleta o odnosu sa Gastozom, otkrila nepoznate detalje o njemu: Pomenula i Anđelu
dragan-kadic-nenad-marinkovic-gastoz-zorica-dukic.jpg
Stars"U CRNOJ GORI NAM JE BILO PRELEPO" Anđela otkrila detalje upoznavanja Gastoza i njene porodice, evo šta kaže o njegovom tati
Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić
RijalitiANĐELA I GASTOZ KRCKAJU 150.000 € ZARAĐENIH U ELITI: Oglasili se iz provoda, grle se i ljube, a atmosfera je bila ludilo
Gastoz ljubi Anđelu Đuričić
StarsDRAMA U DOMU ĐURIČIĆEVIH?! Anđela sumnjala na trudnoću, Veliša pobesneo i postavio ultimatum Gastozu
Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz.jpeg