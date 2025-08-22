Slušaj vest

Cecin veliki hit "Vazduh koji dišem" zapravo je obrada. Ražnatovićeva je 1994. godine snimila album "Ja još spavam u tvojoj majici". Neposredno pre toga je njena koleginica, a potom i drugarica Slavica Tripunović Dajana, objavila svoj album na kom se našla pesma "Vazduh koji dišem". Ceca je pozvala autore ove numere Marinu Tucaković i njenog supruga Aleksandra Radulovića Futu i zamolila da i ona uradi tu pesmu, nakon čega je postala evergrin.

"Pjesma o njoj" iliti "Tebi i meni za prošle dane", koju je 1982.godine snimio Halid Bešlić, trinaest godina kasnije je obradila Sanja Đorđević. Istu numera je tek u drugom pokušaju postala hit koji se u interpretaciji pevačice i dan danas sluša. Interesantna priča oko narodne pesme "Raširi ruke o majko stara" koju je prvi snimio Budimir Buca Jovanović. Ovaj čuveni harmonikaš i kompozitor koji je umeo lepo i da peva je hit napisao za Šabana Šaulića sa kojim je sarađivao. Međutim, nju je posle Buce prva otpevala Zorica Brunclik i postala je hit, a Šaban je takođe izvodio kao da je njegova.

Dragan Vučić otpevao je "Cveto mori" koja je tek u interpretaciji Šabana Šaulića pod nazivom "Cveta" postala hit.

Isti je slučaj sa koleginicama Vidom Pavlović i Živkicom Miletić. Živkica je 1975.godine otpevala "Svako traži novu ljubav" koju je uradio Novica Urošević, a koja je tek u drugom izvođenju zaživela. Godinu dana kasnije je ova pesma proslavila Vidu Pavlović.

Dok je bila grupa "Ministarke" u kojoj je pevala Edita Aradinović obradili su pesmmu "Moje jedino", koja je za kratko vreme postala veliki hit i do sada na ima preko dva i po miliona pregleda. Taj spot, a posebno emotivno izvodenje Edite su privukli posebnu pažnju, ali nekima se ova pesma učinila poznatom.

Numeru koju su napisali Filip Miletić i Miloš Roganović, je 2011. godine otpevala Dajana Penezić. Ona se ubrzo nakon toga povukla sa javne scene, a autori su želeli da pesmi daju moderniji zvuk te su promenili aranžman, ali je tekst ostao potpuno isti.

