TEK IZ DRUGOG POKUŠAJA POSTALE HITOVI! Oni su proslavili ove pesme, narod ih zavoleo tek kada su ih otpevali Ceca, Šaban, Zorica, Vida i Sanja
Zorica Brunclik, Ceca Ražnatović, Sanja Đorđević, ali i Šaban Šaulić i Vida Pavlović koji, nažalost, više nisu među nama, iza sebe imaju višedecenijsku karijeru obojenu vanvremesnkim hitovima koje su doživele procvat tek kada su ih upravo oni otpevali.
Cecin veliki hit "Vazduh koji dišem" zapravo je obrada. Ražnatovićeva je 1994. godine snimila album "Ja još spavam u tvojoj majici". Neposredno pre toga je njena koleginica, a potom i drugarica Slavica Tripunović Dajana, objavila svoj album na kom se našla pesma "Vazduh koji dišem". Ceca je pozvala autore ove numere Marinu Tucaković i njenog supruga Aleksandra Radulovića Futu i zamolila da i ona uradi tu pesmu, nakon čega je postala evergrin.
"Pjesma o njoj" iliti "Tebi i meni za prošle dane", koju je 1982.godine snimio Halid Bešlić, trinaest godina kasnije je obradila Sanja Đorđević. Istu numera je tek u drugom pokušaju postala hit koji se u interpretaciji pevačice i dan danas sluša. Interesantna priča oko narodne pesme "Raširi ruke o majko stara" koju je prvi snimio Budimir Buca Jovanović. Ovaj čuveni harmonikaš i kompozitor koji je umeo lepo i da peva je hit napisao za Šabana Šaulića sa kojim je sarađivao. Međutim, nju je posle Buce prva otpevala Zorica Brunclik i postala je hit, a Šaban je takođe izvodio kao da je njegova.
Dragan Vučić otpevao je "Cveto mori" koja je tek u interpretaciji Šabana Šaulića pod nazivom "Cveta" postala hit.
Isti je slučaj sa koleginicama Vidom Pavlović i Živkicom Miletić. Živkica je 1975.godine otpevala "Svako traži novu ljubav" koju je uradio Novica Urošević, a koja je tek u drugom izvođenju zaživela. Godinu dana kasnije je ova pesma proslavila Vidu Pavlović.
Dok je bila grupa "Ministarke" u kojoj je pevala Edita Aradinović obradili su pesmmu "Moje jedino", koja je za kratko vreme postala veliki hit i do sada na ima preko dva i po miliona pregleda. Taj spot, a posebno emotivno izvodenje Edite su privukli posebnu pažnju, ali nekima se ova pesma učinila poznatom.
Numeru koju su napisali Filip Miletić i Miloš Roganović, je 2011. godine otpevala Dajana Penezić. Ona se ubrzo nakon toga povukla sa javne scene, a autori su želeli da pesmi daju moderniji zvuk te su promenili aranžman, ali je tekst ostao potpuno isti.
