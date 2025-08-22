Slušaj vest

Marija Egelja uživa sa suprugom i decom, a kada dođe vreme za odmor, voli da ide u prirodu.

Voditeljka je sada pokazala gde se baškari sa porodicom.

Prirodna idila

Zelenilo, pašnjaci, čist vazduh i domaće životinje čine njen idealan odmor, a na društvenim mrežama je otkrila kako izgleda prirodna idila.

Marija Egelja na odmoru
Marija Egelja uživa sa porodicom u prirodi Foto: Instagram

U jednom trenutku je objavila snimak iz automobila, gde se vidi kako po putu šetaju krave. 

Marija Egelja
Voditeljka usnimila krave koje šetaki putem Foto: Instagram

Da voli prirodu i da je za nju to prava oaza mira govori i to da ima imanje koje je nasleđe njenih roditelja koje joj posebno znači.

Jednom prilikom se javno obratila i zahvalila svojim najmilijima.

- Hvala mojim roditeljima koji su posadili voće, jer to je plod ljubavi koji se ubira, uživa kroz generacije - napisala je voditeljka.

Marija Egelja i Aleksandar Dabić Foto: Printsceen/Instagram, Printscreen/Instagram

Ljubav sa biznismenom

Voditeljka Pink televizije Marija Egelja u braku je sa bivšim fudbalerom i biznismenom Aleksandrom Dabićem, a nedavno mu je rodila drugo dete, te zajedno uživaju u čarima roditeljstva.

Pre braka sa Aleksandrom Marija je bila sa 16 godina starijim fudbalskim trenerom Ljubišom Rankovićem, za kog je bila i verena.

Međutim, dugogodišnja ljubav završila se raskidom veridbe, a voditeljka je neko vreme uspevala da od medija sakrije i krah njihove ljubavi, ali i činjenicu da ima novog izabranika.

Marija Egelja sa suprugom na romantičnom putovanju u Italiji Foto: Printscreen/Instagram

- Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovoljno je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali i osećamo da smo jedno za drugo. Razume moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem 'ne' . priznala je Marija za magazin "Gloria".

 Marija Egelja bez trunke šminke:

Marija Egelja  Izvor: Instagram/marija.egelja