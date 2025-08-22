Slušaj vest

Emir Habibović uživao u ljubavi sa 15 godina mlađom koleginicom Tamarom Selimović, s kojom ima dve ćerkice, a njihov odnos je svojevremeno izazvao brojne komentare u javnosti.

Kada je započela njihova romansa, u javnosti su kružile priče da je Emir Habibović zbog Tamare ostavio suprugu s kojom ima troje dece.

Uprkos brojnim negativnim komentarima, par je uspeo da sačuva svoju ljubav.

Krah ljubavi?

Situacija koja je na mrežama napravila pometnju i nove sumnje jeste činjenica da se ljubavni par otpratio sa Instagrama.

Ono što je takođe pokrenulo lavinu komentara jeste stori Emira koji je ubrzo izbrisao.

– Zbog ovakvih stvari 99,9% brakova ne opstane. Žensko nikada nije moglo da bude muško, muško nikada nije moglo da bude žensko. Džaba ljubav, džaba novac, džaba sve. Kada vaška želi da postane Aždaja pritom nikako da shvati da je vaška vaška. Rekao sam i to je to od mene. Nikakvo oglašavnje više – napisao je Habibović.

Ni Emir ni Tamara se nisu oglašavali ovim povodom, ali ni na Instagramu ništa nisu pisali.

Zajedničke fotografije su obrisane, a sada svi nagađaju da li je došlo do kraha ljubavi.

Razlika u godinama

Kada su obelodanili vezu nisu imali podršku porodice, a jednom prilikom je Tamara progovorila o problemima.

- Javnost intrigira moja veza sa Emirom zbog godina? Šta je on od mene stariji 20-30 godina? Ne razumem! Smatram da je neka maksimalna mera tu do 10-15 godina, kada se već o godinama radi. Skroz je u redu ako se dvoje ljudi nađu i energije im se poklope - rekla je Selimovićeva i otkrila kako je počela njihova ljubavna priča:

- Emir i ja smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja u Šapcu i tako smo počeli da komuniciramo. Posle nekog perioda kada smo se dovoljno upoznali stupili smo u vezu. Iskreno samo sam osetila tu njegovu dobrotu, duhovit je i uvek mi je bilo lepo u njegovom prisustvu. Ne mogu vam objasniti taj osećaj, to traje i sigurna sam da će trajati.

Podrška porodice

S obzirom na to da je njihova veza ozbiljna, došlo je i do upoznavanja porodica. U prvi mah, njeni nisu prihvatili budućeg zeta, ali je vreme pokazalo da su stvoreni jedno za drugo.

- Upoznao je moje roditelje, na početku nije bilo sve kako treba, ali sve ono što sam ja pričala njima Emir je vremenom sam i potvrdio. I sada je naravno, sve u najboljem redu - rekla je ona tada za "24sedam".

S obzirom na to da Habibović sa prethodnim partnerkama ima decu, Tamara kaže da je neke od njih imala priliku i da upozna.

- Emir ima troje dece, starijeg sina sam upoznala i sve je u najboljem redu - kazala je Selimovićeva i otkrila da li je upoznala Emirove bivše i da li se pribojava da bi u nekom momentu mogla da doživi istu sudbinu kao i one.

