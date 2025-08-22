Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić napravila je žurku za pamćenje u Kolašinu, rodnom gradu njenog oca Gruje pred 2.000 ljudi. Za ovaj nastup na trgu Kaća nije uzela ni dinara, jer je to njen poklon gradu odakle je ponikao njen otac, ali i gde je sama odrasla.

Uprkos kiši koja je pljuštala sve vreme i pretila da otkaže nastup srpske pevačice, to se nije desilo, jer je publika željna Kaćine muzike došla u ogromnom broju pa je i Grujićeva izašla na binu i pevala puna dva sata! I ne samo to. Ona je nakon nekoliko pesama sišla s bine i otišla u masu, želeći da sa njima zajedno kisne.

Kiša nije upropastila provod

- Ova kiša nas neće sprečiti da se lepo provedemo i da pevamo do jutra. Ako vi kisnete, kisnuću i ja, jer tu sam zbog vas! Kolašin je moj grad, ovde je rođen moj otac, ali ga smatram i svojim jer sam ovde odrasla! Hvala vam što ste umesto u svojim toplim domovima odlučili da budete večeras ovde sa mnom, mokri - rekla je Katarina Grujić, a onda je nizala sve svoje hitove poput "Lutke", "Jedno đubre obično", "Paranoičan", "Rođena za bol" i mnoge druge.

Publika je horski i uglas pevala od prve do poslednje pesme sa Kaćom, a ona je na kraju koncerta izjavila da je taj nastup za nju bio potpuno drugačiji od svih u dosadašnjoj karijeri.

Kaća Grujić nije naplatila nastup u rodnom gradu njenog oca Foto: Privatna Arhiva

- Od kada sam na estradnoj sceni i bavim se ovim poslom, san mi je bio da pevam u Kolašinu, na trgu. Ta mi se želja ostvarila tek sad, i presrećna sam. Biti priznat i prihvaćen i cenjen i voljen u svom gradu, u gradu svog oca, za mene je velika stvar. Presrećna sam i zahvalna što je toliko ljudi došlo da me sluša, i po kiši. Nisam očekivala, iskrena da budem - rekla je skromno Katarina Grujić, pa prokomentarisala pevače koji su “omastili brk” od nastupa na istom mestu, na kojem je ona pevala besplatno:

"Bilo mi me sramota da sam uzela pare"

- Možda bih i ja na njihovom mestu tražila 10 i 20 hiljada evra, ali Kolašin je moj grad i bilo bi me sramota! Ne osuđujem nikoga, ali moja je odluka bila da ovaj koncert poklonim i ne kajem se zbog toga. Opet bih - rekla Katarina Grujić.

Muž Kaće Grujić Marko Gobeljić je preko video poziva pratio koncert Foto: Kurir

Marko Gobeljić, suprug Katarine Grujić, bio je sprečen da prisustvuje koncertu svoje lepše polovine, ali je sve vreme bio na video-pozivu sa njom i na taj način pratio čitav nastup.

- Marko je u Beogradu, čuva Katju, ali smo sve vreme na vezi i prati dešavanja, kao da je tu - rekla je kroz smeh Kaća.

