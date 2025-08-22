Slušaj vest

Nekadašnja članica grupe "Models", Ivana Berendika, koja je pre više decenija odlučila je da okači mikrofon o klin i prekine muzičku karijeru, krstila je decu u manastiru Vasilija Ostroškog u Crnoj Gori.

Bivša manekenka, a sada dizajnerka luksuznog nakita, pre nekoliko godina postala je jedna od najbogatijih Srpkinja kada se udala za dvadeset godina starijeg Tomasa Jermoluka, s kojim je dobila blizance Zoi Mej i Kai Nikol.

Je li Tomas osnivač Gogla?

Tomas (TJ) Jermoluk je američki preduzetnik i menadžer, poznat po dugogodišnjem radu u Silicijumskoj dolini. Karijeru je započeo u kompaniji Silicon Graphics, gde je dogurao do predsednika i izvršnog direktora, a kasnije je bio na čelu internet provajdera Excite@Home.

Tokom godina postao je partner u jednom od najuticajnijih investicionih fondova Kleiner Perkins, koji je među ostalim ulagao i u Google, što je u pojedinim domaćim medijima dovelo do pogrešnih navoda da je on jedan od osnivača ove kompanije.

Tomas Jermoluk sa suprigom Ivanom Foto: Pritnscreen/Instagram

Danas je Jermoluk osnivač i direktor kompanije Beyond Identity, koja razvija sigurnosna rešenja zasnovana na tehnologiji bez lozinki. Kada je reč o njegovom bogatstvu, procene se razlikuju - prema podacima iz 1997. godine njegovo lično bogatstvo iznosilo je oko 79 miliona dolara, dok savremeni izvori, poput MarketScreener, beleže vrednost od oko milion dolara.

Precizni iznosi nisu javno poznati, ali nesumnjivo je da Jermoluk iza sebe ima dugu i značajnu karijeru u tehnološkoj industriji.

Foto: Pirtnscreen

Voli egzotična putovanja i ekstremne sportove

Ivana je jednom prilikom istakla i da joj prija što pored sebe ima moćnijeg muškarca od sebe.

- Nisam bila od onih devojčica koje su maštale o princu na belom konju. Čini mi se da sam uvek bila racionalnija od drugih, pa mi se dogodilo da dobijem ono o čemu nisam ni razmišljala.

Tomas je u svemu na neki način nadmoćniji od mene, što mom balkanskom mentalitetu veoma prija. Imala sam nešto više sreće nego drugi. Pored mene je muškarac slobodnog duha, avanturista koji vapi za izazovima - pričala je ona tada.

1/6 Vidi galeriju Ivana Berendika Foto: Printscreen Instagram

- Tomas obožava egzotična putovanja i ekstremne sportove. Otvoren je i voli sve da proba, a to nas je i spojilo. Oboje smo radoznali, želimo da otkrivamo nove zemlje i kulture. Upoznala sam ga kada sam imala dvadeset pet i već tada prošla sam mnogo više od svojih vršnjakinja. On je bio sve ono što mi je u tom trenutku trebalo. Upravo njegove godine, znanje, mudrost i harizma učinili su da se istinski zaljubim.

Detalji krštenja na Ostrogu

- Svi gosti koji su bili pozvani na krštenje došli su privatnim avionima i smeštaj im je bio obezbeđen u jednom od najluksuznijih hotela na Crnogorskom primorju. Sam sveti čin obavljen je u Crkvi Svetog mučenika Stanka u manastiru Ostrog. Decu je krstio dežurni jeromonah, a blizanci su bili, kako crkveni kanoni i nalažu, u belom.

Nakon primanja svete tajne, oni su svi zajedno otputovali na ostrvo Gospa od Milosti. Tamo je na bajkovitom imanju u okviru ostrva organizovana i svečana večera. Berendika i muž su tim povodom zakupili celo ostrvo i imanje kako tog dana niko sem njih ne bi imao pristup toj lokaciji.

Naravno, da bi sve prošlo kako treba, angažovali su i veliki broj pripadnika privatnog obezbeđenja. Na meniju je bilo i od ptice mleko, a gostima je hranu pripremao čuveni kuvar koji radi u restoranu koji je ovenčan Mišlenovom zvezdicom. Na slavlju su mahom bili ljudi iz svetskog džet-seta nepoznati javnosti, ali i glumica Marija Karan, koja se godinama druži sa Ivanom - završava izvor.

1/7 Vidi galeriju Krštenje dece Ivane Berendike Foto: Printscreen Insatgram

Pravi nakit

Pošto je batalila pevanje, Ivana je počela da se bavi dizajniranjem skupocenog nakita. Nakit koji je ona dizajnirala nose brojne svetske zvezde. Od Kajli Džener do Ališe Kiz, pa i vojvotkinja od Saseksa Megan Markl!