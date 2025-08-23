Slušaj vest

Sestre Barbara i Tina Šegetin javnosti su se predstavile u 2015. učešćem u Velikom bratu. Tada su privukle veliku pažnju medija i javnosti zbog svog atraktivnog izgleda i nesvakidašnjih izjava.

Bliznakinje se bavile modelingom

Obe su rođene u Rijeci, a kada su ušle u rijaliti, živele su u Zagrebu. Tada su se bavile manekenstvom i modelingom.

Sestre su i danas jako bliske, a Tina često objavljuje fotografije s nećakom Lukom, inače Barbarinim sinom.

Domaći mediji navode kako su danas vlasnice salona lepote u Beogradu. Tina je aktivna i na društvenim mrežama i redovno objavljuje trenutke iz privatnog života.

Tina Šegetin
Tina Šegetin oduševljava izgledom Foto: Instagram

Pratioce redovno oduševljava atraktivnom linijom i istreniranim nogama.

U rijalitiju je Tina započela vezu s Makedoncem Darkom Spejkom, a Barbara je zavrtela tlo pod nogama Ervinu Mujakoviću iz BiH, koji je kao i svaki muškarac bio uporan u nameri da je zavede, ali ga je ona odbijala. Tina i tadašnji pobednik Velikog brataa prekinuli su ubrzo posle završetka rijalitija, a Riječanke su se povukle iz javnosti i u potpunosti promenile izglede estetskim korekcijama.

Bliznakinje nekad i sad Foto: Instagram Screenshot, Printscreen Veliki Brat, Instagram

Život u spoljnjem svetu

Kako se navodi, Tina se posle godinu i po dana braka sa Crnogorcem Racom Jovanovićem razvela.

"Već tri meseca ne živimo zajedno. Za to vreme predali smo papire za razvod braka. Nismo se rastali u neprijateljskim odnosima. Jednostavno, nisu nam se slagali karatkeri i razmišljanja, a dolazimo iz dve različite sredine", rekla je pa dodala da je ona bila inicijator razvoda.

