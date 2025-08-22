Slušaj vest

Mia Borisavljević godinama važi za jednu od najzgodnijih pevačica na domaćoj estradi, a njena besprekorna linija mnogima je inspiracija.

Izgleda kao avion

Pevačica provodi odmor u Dubaiju iz kojeg se redovno oglašava na društvenim mrežama i objavljuje fotografije u minijaturnim kupaćim kostimima.

Sada je pokazala odevnu kombinaciju koja je svima oduzela dah, a njene obline su bile u prvom planu.

Mia Borisavljević oduševila figurom i stajlingom Foto: Instagram

Rođendan mezimice

Mia Borisavljević iz braka sa suprugom Bojanom Grujićem ima dve ćerke. Jedna od njenih mezimica nedavno je proslavila rođendan, a pevačica i njen suprug potrudili su se da ispune svaku želju svoje naslednice.

Gosti su mogli da se posluže bogato serviranom hranom, koja je bila poslužena na švedskom stolu. Drugari i drugarice slavljenice uživali su u šećernoj vuni, sladoledu, i svim ostalim đakonijama.

Na žurku su bili pozvali i "Labubu" i "Lafufu", a verujemo da su se baš njima svi najviše obradovali.

Najzgodniji estradni par

Pevač Bojan Grujić nedavno je proslavio 40. rođendan, a njegova supruga Mia Borisavljević javno mu je čestitala. Mia Borisavljević je na svom Instagramu podelila njihove privatne fotografije sa putovanja i čestitala mu njegov dan.

Fotografije koje su izazvale najviše reakcija su one na kojima Bojan nosi Miu u bazenu. Ona je bila u jednodelnom kupaćem, a njeno izvajano telo i njegovi mišići bili u u prvom planu, te su opravdali titulu "najzgodnijeg estradnog para".

