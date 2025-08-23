Slušaj vest

Pevačica Indira Radić, osim uspešne muzičke karijere, izgradila je i stabilan poslovni put. Pre nekoliko godina investirala je u Grčkoj, gde je kupila pet apartmana u popularnom letovalištu na Halkidikiju. Ove nekretnine tokom turističke sezone izdaje, a posao funkcioniše kroz angažovane ljude koji se brinu o održavanju i administraciji. Kako je ranije rekao izvor, uložila je u njih oko 300.000 evra, a prihod od izdavanja traje od proleća pa sve do kasne jeseni. Sama pevačica u istom mestu ima i sopstveni luksuzni apartman s pogledom na more, pa joj, kada boravi u Grčkoj, nisu potrebni hoteli.

Zarada od apartmana

Kako navode njeni bliski prijatelji, Radićeva nikada nije bila sklona rasipanju, već je pažljivo ulaganje smatrala najboljim načinom da osigura budućnost. Godinama je želela da ima kuću ili stan na moru, i kada je uspela da uštedi dovoljno, angažovala je agenta kako bi pronašla idealnu lokaciju. Danas je, prema rečima njoj bliskih ljudi, veoma zadovoljna donetom odlukom, jer je spojila posao i lično zadovoljstvo – uživa u odmoru, dok istovremeno ostvaruje zaradu od zakupa apartmana.

indira često odlazi na Halkidiki Foto: Shutterstock, Antonio Ahel/ATAImages

Njena ljubav prema Grčkoj često se vidi i na društvenim mrežama, gde objavljuje fotografije iz ovog letovališta, a ponekad i delove unutrašnjosti apartmana. Pevačica o svom biznisu retko govori javno, već samo u krugu najbližih, dok su neki prijatelji imali priliku i da budu njeni gosti.

Kuća i na Kosmaju

Pevačica, budući da se zasitila gradske gužve, pazarila je i kuću na Kosmaju, gde provodi više vremena nego u luksuznom stanu u Golf naselju.

Foto: Shutterstock