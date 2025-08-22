"SPREMIĆU JOJ TEGLU KISELIH KRASTAVČIĆA" Uroš Živković o trudnoj Milici Todorović i novim pesmama: Mislim da su narodnjaci baza...
Uroš Živković sinoć je pevao u jednom beogradskom klubu, a tom prilikom je za govorio na brojne teme.
Pesme u skladu sa vremenom
Pevač je nakon poslovnih uspeha otkrio kako će ubuduće birati pesme i žanr.
- Biraću nešto što ide sa ovim vremenom u kom živimo, kao i do sada, ostaću svoj. Vreme je brzo, ludo, mladalačko. Moramo da pratimo tržište i publiku. Mislim da su narodnjaci baza koja nikad ne izumire.
Velika želja
Uroš je otkrio da li uskoro planira da pokrene biznis. Kako se navodilo ranije, pevač ima veliku želju da kupi jahtu.
- To nije biznis, daleko sam od toga. To je moja želja, volim prirodu i vodu, voleo bih da imam neko plovilo, ne mora to da bude jahta. Kada bih kupio, ne bih to finanirao kao biznis, već bih koristio za hedonizam. Ne bih rentirao. Ne želim obavezu. Za mene ništa nije preveliki zalogaj, sve što sam zamislio u životu sam ostvario.
O Milici Todorović
Milica Todorović je u drugom stanju, a pevač kaže da se još uvek nije čuo sa koleginivom koja već neko vreme uživa u trudničkim danima.
- Čuo sam, čestitam. Spremiću teglu kiselih krastavčića da odnesem Milici na poklon. Nismo se čuli, ovom prilikom joj čestitam. Siguran sam da će biti odlična majka, ona je jedna hodajuća pozitiva i mislim da je to bitno za majke.
Kurir/Blic
