Baki B3 svojevremeno je govorio o svom privatnom životu, ali i aferi sa Vesnom Vukelić Vendi sa kojom je devedesetih godina snimio i spot.

Popularni denser otvorio je dušu dok je učestvovao u rijalitiju "Parovi" i ispričao da je bio u šemi s mnogim pevačicama sa domaće javne scene. Iako u prvom trenutku nije hteo da otkriva detalje i ispriča s kojim ženama je sve bio, Baki je ipak na kraju priznao da je jedna od njih Vendi.

Afera

Denser je tada otkrio detalje upoznavanja i odnosa sa Vendi.

- Vendi je davnih devedesetih došla u plesnu školu mog strica Đoleta Đoganija, tražila je nekoga za svoj spot. Ona je tada bila top riba, izgledala je vrhunski. Svi muškarci su želeli da budu u njenom spotu, bila je prelepa, zgodna, a meni je imponovalo što sam joj se baš ja dopao. Ona je rekla da neće nikoga drugog osim mene" - počeo je Baki i dodao da je tada počela njihova afera.

- Mi smo imali k*es kombinaciju. Nismo bili u vezi. To je trajalo neko vreme i bilo je super. Inače, ja nju mnogo volim i poštujem uprkos svađama koje smo imali", govorio je Baki.

Inače, Baki se 1995. godine pojavio u spotu Vendi za pesmu "Kažeš da me voliš", gde je igrao opasnog momka koji je braneći pevačicu od nasilnika dobio batine.

Vendi oštro demantovala Bakija

Denser je ovo pominjao i ranije, tokom učešća u "Farmi", a pevačica je tu priču demantovala i tvrdila da ju je Baki pokrao.

- Dala sam mu šansu da snimi spot, a čak nije imao šta da jede. Ja mu dam hiljadu maraka jer mi ga je bilo žao, da bi na kraju taj isti Baki ukrao iz mog novčanika 20 maraka - govorila je Vendi i dodala da je denser izmislio aferu.

"Nas dvoje nismo imali s*ks, samo smo se poljubili i blago vaćarili", rekla je ona.

