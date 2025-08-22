Slušaj vest

Ajla Begović poznatija kao Dunja Ilić poznata je po tranformacijama i čestim promenama imidža.

Kontroverzna pevačica i tekstopisac tokom godina promenila je mnogo frizura i boja kose, ali u ovom izdanju je još nismo videli.

Promenila se

Ajla voli često da putuje i na društvenim mrežama redovno se oglašava sa svake destinacije na koju ode, a u pauzi je rešila da se posveti sebi i svo izgledu. Nedavno je drastično smršala i firguru dovela do savršenstva, a sada je rešila da promeni i kosu.

Dunja Ilić oduševila tranformacijom Foto: Instagram

Ajla je celu kosu uplela u kikice, a na krajevima nazirali su se roze pramenovi, te sada izgleda mlađe i nežnije.

Životna ispovest Dunje Ilić ledi krv u žilama

Poznata po hitu "Šefica podzemlja", počela je da se bavi muzikom sa samo 16 godina, i tada su joj mnogi predviđali blistavu karijeru, ali se onda suočila sa velikim problemom sa porokom koji je uticao na njen celokupni život.

Ona je redovno nastupala i snimala pesme, međutim, u jednom trenutku krenula je stranputicom, o čemu je nedavno pričala u emisiji "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić.

Dunja je istakla da su joj roditelji priuštili sve materijalno što je ikada poželela, ali da nije imala njihovu pažnju, te da je praktično sama odrastala.

- Problem sa pićem je eskalirao kada sam imala 15 godina. Usledio je razvod roditelja koji sam teško podnela. Otac je bio u jednoj potpuno nezdravoj vezi, a majka se veoma teško nosila sa rastankom. Na kraju sam ja u tim godinama imala na raspolaganju celu kuću u kojoj sam živela, imala sam vozače i poslugu...

Poroci

Pevačica je priznala da je pokušala sebi da oduzme život.

- Već sa 12-13 godina sam počela polako da pijem, da bi se to vremenom pretvorilo nekad i u celu bocu žestokog pića dnevno. Prelomni moment je bio kada sam završila u Napolju na ulici. Kada sam prodala apsolutno sve stvari, kada su me pokrali, uzeli mi pasoš, ja sam bila nešto duže nego što sam smela u Italiji. I plašila sam se da odem u policijsku stanicu da me ne bi deportovali, toliko mi je bilo bitno da ostanem tamo, da se ne vratim ovde. Samim tim sam završila na ulici, uzeli su mi pasoš, uzeli su mi sve, samo su je zgrabili, ali taj neki kofer je mali ostao pored mene. Imala sam neki laptop u tom koferu koji je koštao možda 800 evra. Prodala za 20 eura nekome da bih imala za viski taj dan. Spavala sam na nekom dušeku, na ulici, dva dana i onda sam otišla u policiju.

