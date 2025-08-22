Slušaj vest

Emisije "Zvezde Granda" i "Pinkove Zvezde" istog dana će emitovati svoje epizode, te će borba za gledanost biti oštra.

Teodora Borozan u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Na temu žirija ovih emisija, koga će gledaoci pratiti u kom formatu, ali i ostalim dešavanjima na estradi za Kurir su govorili Teodora Borozan, novinarka Kurira i PR menadžerka, kao i Ivan Gajić, novinar i voditelj Kurir televizije.

Teodora Borozan o pomirenju Jelene Karleuše i Pink televizije

Novinarka Teodora Borozan se osvrnula na šok informaciju da će se pevačica Jelena Karleuša naći u žiriju na Pink televiziji:

- Najbitniji je taj prelazak i pomirenje Jelene Karleuše sa načelnicima Pink televizije. Dok smo proveravali ovo, svi smo mislili da je to informacija koja nije tačna ali se našla u medijima. Ovo je stvarno nešto što niko nije očekivao i očekujem veliki "bum". Pored Desingerice, za kog znamo da je šou-men, a Jelena je žena koja napravi atmosferu, tu je i Bosanac koji je na svoj način zanimljiv - kaže Borozan.

Borozan kaže da će doći do mrtve trke između "Zvezda Granda" i "Pinkovih Zvezda", kako po gledanosti, tako i po zabavi.

Ivan Gajić u studiju Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Gajić: Na estradi je sve moguće

Gajić se osvrnuo na uticaj koji je smrt Saše Popovića imala na nastavak emitovanja emisije "Zvezde Granda":

- Mislim da je Marija Šerifović rekla da je u "Zvezdama Granda" drži samo Saša Popović i odnos koji je imala sa njim. Njegovim odlaskom Viki Miljković i Bosanac više nemaju ljudsku potrebu ili odgovornost da budu tamo. Žiri se smenjivao, a svi su govorili da su najviše tamo zbog njega - kaže Gajić.

Gajić kaže da je za prelazak Karleuše na ružičastu televiziju znao nedelju ili dve nedelje prenego je ta informacija zvanično i objavljena:

- Znamo da je na estradi sve moguće. Da se danas svađate i radite spletke, a po pitanju finansija uvek možete reći "to sam rekao u afektu" i svi su srećni i zadovoljni - kaže Gajić.

Sledi mrtva trka "Zvezda Gradna" i "Pinkovih Zvezda" - Novinari Kurira izneli svoja očekivanja Izvor: Kurir televizija

Borozan se osvrnula i na činjenicu da će se večno suparništvo pevačica Jelene Karleuše i Svetlane Cece Ražnatović nastaviti i putem ovih emisija, sa obzirom da su se ponovo našle na suprotnim stranama takmičenja.

- Ceca je ostala verna "Zvezdama Granda", što se i očekivalo. Ipak, više sam očekivala da će čelnici Pinka nju vrbovati, sa obzirom da je dobra sa njima i nema nikakvih svađa - kaže Borozan.

Novinari su se osvrnuli i na činjenicu da pobednici ovih takmičenja više ne ostaju upamćeni kao ranije, te je Borozan rekla da veruje da je to zato što je sada na žiriju da napravi šou koji će biti za pamćenje.

