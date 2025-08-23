Slušaj vest

Nikola Peković je poslednjih dana ponovo u žiži interesovanja. Čuveni košarkaš je glavna tema u Meljaku, gde živi u porodičnoj kući nove devojke, koja je preduzela sve mere zaštite kako bi se on osećao sigurno, pa ga čuvaju dva vučjaka i deda. Što bi se reklo, tri prstena obezbeđenja.

Šta ga je snašlo

Upravo je zbog toga nastao novi problem jer je ta informacija došla do medija. Proslavljeni sportista je optužio ženu Violetu Peković, od koje se razvodi, da potplaćuje njegove nove komšije da joj odaju tajne iz njegovog okruženja, što ga je razljutilo.

- Pekmen je besan, ali baš besan. Kipti i sve u njemu kuva. Smeta mu što se u medijima provlači njegov novi ljubavni život, koji je otkriven kada je odlučio da se razvede. Žali se prijateljima da je Violeta potkupila okolinu u Meljaku kako bi joj javljali apsolutno sve šta se dešava u njegovom novom domu. A nju baš briga, ona živi svoj život. Toliko je ljut da čak ni s komšijama više niko iz kuće ne priča, niti idu na kafu, niti im ko dolazi samo da se ne bi saznalo šta rade. U ozbiljnoj su paranoji. Porodica njegove devojke je uvela stroge mere da se informacije ne iznose iz kuće, a istina je da su unajmili dva vučjaka - kaže naš izvor i prepričava situaciju koja se nedavno dogodila:

- Leteo je dron, pa su pomislili da ih neko špijunira, a to su se igrali klinci iz kraja. Laknulo im je kada su saznali, inače bi zvali policiju - završava naš izvor dobro upoznat sa situacijom.

Nekad je bilo lepo

Podsetimo, Pekovićeva još zakonita supruga podnela je tužbu protiv aktuelne devojke svog muža, od kojeg se razvodi, za proganjanje i uznemiravanje, o čemu je Kurir već pisao. Doktorka je nadležnim organima u Crnoj Gori dostavila kompletan dokazni materijal, ali su je oni uputili da to isto učini i u Srbiji.

Uspešan i na terenu i van njega

Od ljubavi do mržnje

Proslavljeni košarkaš i njegova još uvek zakonita žena, doktorka radiologije, upoznali su se 2015. godine, a već u junu sledeće godine venčali su se na gala proslavi u Bečićima. U februaru naredne godine dobili su sina. Na njihovom svadbenom slavlju u luks hotelu bilo je oko 400 zvanica. Poslednjih godina turbulentan odnos doveo je do toga da se rastanu. Svako je krenuo svojim putem.