Evrovizija je tema tokom cele godine. Čak i kad se ovo takmičenje završi o pobedniku i ostalim učesnicima se izveštava. Sve se prati kako na društvenim mrežama tako i u medijima.

Kao bomba je odjeknula informacija da je naš čovek radio logo za predstojeći evrovizijski koncert! Reč je Nurudinu Mašoviću, talentovanom momku iz Srbije, koji je svoju ideju pretočio u delo. Njegov rad premašio je očekivanja ljudi koji su odlučivali o logotipu.

Mnogo je bilo prijavljenih dizajnera iz cele Evrope, a pogotovo iz Holandije, gde se koncert i održava. Nurudin se iznenadio kada je čuo lepe vesti, da je on pobednik ovog konkursa i da će se njegova ideja realizovati.

Rad se dizajneru isplatio Foto: Printscreen

Idejni tvorac

- Hvala vam što ste me pozvali i dali mi priliku da govorim jer je Saša Mirković glavni krivac za pojavljivanje Evrovizije u Beogradu 2008. godine. Upravo zbog toga mi je drago da govorim o Evroviziji i kažem nešto vezano za ovaj konkurs. Zapravo je Evrovizija jedan od glavnih razloga zašto se ja bavim grafičkim dizajnom i nisam puno očekivao iskreno. Mislio sam da će to raditi neko ko je možda iz Holandije. Ali eto pošlo mi je za rukom zapravo.

- Osećaj je bio neverovatan, nisam mogao da verujem. Interesantna stvar je da kada su se ti ljudi meni javili, da ja nisam njihovu prvu poruku ni video. Već tek drugu poruku koju su poslali na mail gde me pitaju da li sam i dalje zainteresovan za ovaj konkurs….

Vizionar

Momak iz Sjenice nije ni sanjao da će ovako nešto da doživi, ali je potajno ipak verovao u svoj uspeh i talenat.