Slušaj vest

Halid Bešlić otkazao je koncert u Gradačcu u Bosni i Hercegovini. Nastup koji je bio planiran za sredu, 27. avgusta, odložen je zbog pevačevih zdravstvenih problema.

Oglasili se organizatori koncerta

Tim povodom oglasili su se organizatori koncerta i otkrili da je pevač primoran da započne proces rehabilitacije.

- Nažalost svih nas, dužni smo da vas obavestimo da je planirani koncert Halida Bešlića, zakazan za sredu, 27.08.2025. godine, otkazan iz zdravstvenih razloga sa kojima se suočava naša velika muzička zvezda - napisali su i dodali:

1/9 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

- Uprkos ogromnoj želji da se druži sa gradačačkom publikom prve sajamske noći, Halid je primoran da se trenutno posveti svom zdravlju i započne proces rehabilitacije. Menadžment pevača razume razočaranje njegove verne publike i obećava novo druženje u bliskoj budućnosti.

Komšije o Bešliću

Pevač Halid Bešlić rodom je iz Bosne i Hercegovine, selo Vrapci, koje i danas redovno posećuje. Odmah na desetak metara ispred stare kuće u kojoj je rođen i u kojoj je odrastao izgradio je novu kuću koju redovno posećuje. A njegov prvi komšija, deda Pera ispričao je kakav je Bešlić.

1/7 Vidi galeriju Selo Vrapci gde je rođen Halid Bešlić Foto: pritnscreen/youztbe/Bosanski sehar

- Bio je doskora sa mnom jako dobar. Ja sam mu tu maltao kuću i radio šta mu je trebalo, dobro, platio je... Otac mu je bio jako dobar. To je čovek od reči. Međutim, ja sam tu zemlju uzeo, zamenio i hoće on meni da oduzme duplo više gore, pa ne može, to dokle je bilo, vidi se, i sad Halid, njega navrate da on od mene to ili otkupi ili da zameni, ali ja sam to već dao deci, podelio - kaže deda Pera koji ističe da je on stalno tu i zimi i .- Međutim, ja kad nisam hteo da zamenim, on se ne ljuti. Dobar je on, ma ne može biti bolji, on nikad nije hteo da popije kafu bez mene i on i njegov otac… I žena i sin mu je u Nemačkoj...

Najbogatiji pevač

Halid Bešlić jedan je od najbogatijih bosansko-hercegovačkih pevača. Njegova nepokretna imovina je procenjena na čak 13. miliona evra.

Kako tvrdi, u biznis je ušao na nagovor prijatelja. Iako je tada tvrdio da i nije neki poslovni čovek, po njegovoj imovinskoj karti reklo bi se da nije amater u ovom poslu.

Ovako je Halid zapevao u uključenju na Kurir televiziji: