Amar Gile Jašarspahić objavio je novu pesmu "Ujdurma". Posle 11 meseci koliko je prošlo od njegove prethodne pesme on je rešio da obraduje svoju publiku.

Spot za pesmu koju su radili Giannis Fraseris, Dragiša Baša i Marko Cvetković, a prateće vokale otpevala Ivana Selakov, odmah je po objavljivanju izazvao veliku pažnju, a komentari na Jutjubu samo se nižu. Fanovi pobednika "Zvezda Granda" imaju samo reči hvale.

- Spot je top. Pesma top. Jedva sam čekala tvoje nove pesme i češće nas obraduj sa pesmama. Uželeli smo se ovakve muzike. Kad se budem udavala, ti ćeš mi pevati ili se neću udati - jedan je od komentara ispod spota.

Mnogi su hvalili njegovo pevanje.

Amar Gile Jašarspahić Foto: Printscreen YouTube

- Ne može čovek profulati, ima glas poseban, šta god da otpeva biće hit. Jedini koji ima potencijal sa pola snage da puni arene. Gile legendo.

Jedna devojka se i našalila:

- Rođena da ti budem žena, prinuđena da ti budem fan. Odlično kao uvek, Gile.

Podsetimo, nedavno se Gile oglasio nakon vesti da je u Kaknju imao saobraćajnu nezgodu. On je objavio snimak u kojem tvrdi da nikakvog udesa nije bilo i da je koncert u Srebreniku otkazan iz zdravstvenih razloga.