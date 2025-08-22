JANIN SVEKAR JE MILIONER, ALI BUKVALNO! Ima dvorac vredan 10 miliona €, a ko bez šale iskeširao 15 miliona € za sprat u luks naselju
Pevačica Jana Todorović godinama je u skladnom braku sa Ivanom Todorovićem sa kojom ima ćerku, a njegov otac Sveta Todorović veoma je uspešan čovek čije se bogatstvo meri milionima.
Izgradio imperiju
On se ne eksponira u javnosti, a poznato je da je izgradio imperiju širom Evrope, da poseduje vile, vozni park, ali i zamak Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj, koji vredi 10.000.000 evra.
Njegove vile, auto parkovi, spratovi sa odećom, obućom liče na tržne centre jer je njegova preminula supruga Berina, Sarajka poreklom, i te kako vodila računa o svom odevanju.
Ovako je Jana proslavila rođendan ćerke:
Jana nikada javno nije isticala koliko je porodica njenog supruga imućna, a kamoli da ima ovako vrednu nekretninu. U dvorcu je čak i snimila spot za baladu " Ja sam tvoja", ali je nije pričala da je u pitanju njena građevina.
Pored dvorca tu je i jezero, pomoćna kuća, veliki park, poseban deo za životinje.
"Ja nisam neko ko se kiti tuđim perjem. Nije to tuđe, moj svekar je kao moj otac i ja sam jako ponosna na njega. Nema potrebe da pričam o tome, ali kad se saznalo sada potvrđujem. To je jedan prelep dvorac koji se prostire na 16 hektara", rekla je nedavno za "Grand" folkerka.
Pevačica u minusu 250.000 evra
Jana Todorović u minusu je 250.000 evra zbog biznisa koji je pokrenula, a sve je propalo zbog pandemije koronavirusa i porodične tragedije kad je pevačici preminuo sestrić.
Njen suprug i ona otvorili su restoran u jednom od najelitnijih naselja u Beogradu, na Vračaru. Iako je sve išlo po planu da im ugostiteljstvo donese još prihoda, nažalost morali su da odustanu i od poslovanja, ali i od ogromne svote novca koji su uložili.
Jana o svom bračnom životu: