Slušaj vest

Pevačica Jana Todorović godinama je u skladnom braku sa Ivanom Todorovićem sa kojom ima ćerku, a njegov otac Sveta Todorović veoma je uspešan čovek čije se bogatstvo meri milionima.

Izgradio imperiju

On se ne eksponira u javnosti, a poznato je da je izgradio imperiju širom Evrope, da poseduje vile, vozni park, ali i zamak Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj, koji vredi 10.000.000 evra.

janatodorovicsvekarsveta.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

Njegove vile, auto parkovi, spratovi sa odećom, obućom liče na tržne centre jer je njegova preminula supruga Berina, Sarajka poreklom, i te kako vodila računa o svom odevanju.

Ovako je Jana proslavila rođendan ćerke:

Ovako je Jana proslavila rođendan svojoj mezimici Foto: Kurir, ATA images

Jana nikada javno nije isticala koliko je porodica njenog supruga imućna, a kamoli da ima ovako vrednu nekretninu. U dvorcu je čak i snimila spot za baladu " Ja sam tvoja", ali je nije pričala da je u pitanju njena građevina.

Pored dvorca tu je i jezero, pomoćna kuća, veliki park, poseban deo za životinje.

janatodorovicsvekar.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

"Ja nisam neko ko se kiti tuđim perjem. Nije to tuđe, moj svekar je kao moj otac i ja sam jako ponosna na njega. Nema potrebe da pričam o tome, ali kad se saznalo sada potvrđujem. To je jedan prelep dvorac koji se prostire na 16 hektara", rekla je nedavno za "Grand" folkerka.

Pevačica u minusu 250.000 evra

Jana Todorović u minusu je 250.000 evra zbog biznisa koji je pokrenula, a sve je propalo zbog pandemije koronavirusa i porodične tragedije kad je pevačici preminuo sestrić.

Njen suprug i ona otvorili su restoran u jednom od najelitnijih naselja u Beogradu, na Vračaru. Iako je sve išlo po planu da im ugostiteljstvo donese još prihoda, nažalost morali su da odustanu i od poslovanja, ali i od ogromne svote novca koji su uložili.

NE PROPUSTITEStarsOGLASIO SE SANTANA O PRIČAMA DA JE OD SVAKOG GOSTA TRAŽIO 500€! Evo da li je svadbu pravio na kompenzaciju, od kume dobili 10.000€
whatsapp-image-20240507-at-6.19.01-pm-1.jpg
StarsJANA TODOROVIĆ DAJE 500.000€ ZA ĆERKINO PUNOLETSTVO! Folkerka odrešila kesu: Roleks, automobil, stan... O ovome mnogi sanjaju!
jana-14112017-0001-1.jpg
Stars"KRSTIMO NAŠU ĆERKU, PUNI 18. GODINA" Jana ne krije sreću, progovorila o porodici i najvažnijem danu: Dobra je i skromna...
marina-lopicic01-news1-ana-paunkovic.jpg
StarsMALO KO ZNA KAKO SE JANA ZAPRAVO ZOVE! Pevačica otkrila zašto je promenila ime, a ovo joj piše u ličnoj karti
agal9316.jpg

Jana o svom bračnom životu:

Jana o kolegama i o svom braku Izvor: Kurir televizija