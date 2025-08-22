Slušaj vest

Izgradio imperiju

On se ne eksponira u javnosti, a poznato je da je izgradio imperiju širom Evrope, da poseduje vile, vozni park, ali i zamak Postbauer-Hengu, u blizini Nirnberga u Nemačkoj, koji vredi 10.000.000 evra.

Foto: Printscreen/Instagram

Njegove vile, auto parkovi, spratovi sa odećom, obućom liče na tržne centre jer je njegova preminula supruga Berina, Sarajka poreklom, i te kako vodila računa o svom odevanju.

Jana nikada javno nije isticala koliko je porodica njenog supruga imućna, a kamoli da ima ovako vrednu nekretninu. U dvorcu je čak i snimila spot za baladu " Ja sam tvoja", ali je nije pričala da je u pitanju njena građevina.

Pored dvorca tu je i jezero, pomoćna kuća, veliki park, poseban deo za životinje.

Foto: Printscreen/Instagram

"Ja nisam neko ko se kiti tuđim perjem. Nije to tuđe, moj svekar je kao moj otac i ja sam jako ponosna na njega. Nema potrebe da pričam o tome, ali kad se saznalo sada potvrđujem. To je jedan prelep dvorac koji se prostire na 16 hektara", rekla je nedavno za "Grand" folkerka.

Pevačica u minusu 250.000 evra

Jana Todorović u minusu je 250.000 evra zbog biznisa koji je pokrenula, a sve je propalo zbog pandemije koronavirusa i porodične tragedije kad je pevačici preminuo sestrić.

Njen suprug i ona otvorili su restoran u jednom od najelitnijih naselja u Beogradu, na Vračaru. Iako je sve išlo po planu da im ugostiteljstvo donese još prihoda, nažalost morali su da odustanu i od poslovanja, ali i od ogromne svote novca koji su uložili.

