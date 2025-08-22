Slušaj vest

Vesna Vukelić Vendi nedavno je za Kurir prvi put govorila o svom odrastanju, ocu i vaspitanju.

Iako svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti za Kurir je govorila o stubu porodice, pravim merama vrednosti i otkrila tajnu uspeha braka koji traje decenijama. Vesna je govorila o ćerki, suprugu i odnosu koji je za nju svetinja.

Reči prijatelja koje pamti

Takođe, osvrnula se na početak karijere i otkrila ko ju je savetovao i čiju rečenicu nikada neće zaboraviti.

- Moj prijatelj i najveći hit mejker svih vremena, Novica Urošević, u mojoj 23. godini zvao me je genije. Uvek mi je bilo neoprijatno i mislila sam da to kaže jer me voli, jer sam prodorna i volim neke teme koje druge ne zanimaju. Neprijatno mi je što ću ovo da ispričam jer ne volim samohvale, ali moram da kažem zbog toga što tek sad shvatam neke stvari - govorila je Vesna i dodala:

- Sedeli smo u jednom restoranu i pred svima rekao je: "Ona je istrčala trku pre vremena i zbog toga će morati da ispašta, genije, trka se ne trči pre vremena! To je za sada njen najveći hendikep" To je to, Bog kad nešto da, to je tako i niko to ne može da poništi - rekla je Vesna za Kurir.

Odnos sa strogim ocem

Za Kurir je takođe govorila o odnosu sa ocem i otkrila koja je energija vladala u njenom domu od ranog detinjstva.

- Imala sam tu sreću, moj otac je bio zaista ultraobrazovan čovek, on je završio vojnu akademiju sa najboljim prosekom, bio je najbolji đak Vojne akademije i zato je tako kao mlad dobio stan u 24. godini. Tu sam se ja rodila, moja sestra i moja ćerka. To je jedan šumoviti predio, jer on je iz Zmijanja i on ne voli ništa ravničarsko. Uopšte taj položaj gde sam odrasla, taj pejzaž gde je bilo puno igrališta, to je mene nekako učinilo da sam ja ta tri svoja kraka, a to je slikarstvo, odnosno umetnost, muzika i sportska aktivnost. Bio je jako strog, kad se kaže za nekog ultrastrog, to već može da deluje malo kao patologija, ne, on je želeo da ima zapravo sina i to mu se nije ostvarilo. Čak je imao, recimo, žensku kucu ili tako nešto, on nikako da mu se desi da bilo šta muško ima pored sebe - govorila je Vesna i nastavila:

- Neostvarena želja mu je da ima sina i onda je on mene zapravo brifingovao kao nekog oficira. Kad ideš kroz kuću ne smeš da imaš prazan hod, okrećeš se levo, gledaš ovamo, gasiš svetlo i tako, znači, to je od tih najsitnijih stvari do brifingovanja u komunikaciji sa drugima. On se ježi kada vidi pihtijaste roditelje, da ne kažem pihtijaste očeve, to je sad ključna stvar, pa mislim i pihtijaste žene. Muškarac je stub kuće, on je mene i moju sestru vaspitao na jednoj krilatici: "Žensko je kao čaša, razbiješ čašu, nema više ženskog". Tako da se znalo od početka, nije mogao da postoji taj neki flert sa nekim razvratnim pogledom na život, naprotiv, ja se zaista osećam kao da sam rasla na dvoru.

