Lena Marinković, ćerka pevačice Goce Tržan i Ivana Marinkovića je sve aktivnija na društvenim mrežama, a nedavno je svojim fotografijama iznenadila javnost.

Oduševila izgledom

Gocina mezimica provodila je letnje dane na moru, a nedavno se ponovo oglasila i objavila sliku u provokativnom izdanju.

Lena Marinković u izazovnom dekolteu Foto: Instagram

Lena je pozirala u kombinaciji čokoladne boje koja ističe njen ten, ali i sve obline. Dekolte je dovoljno otvoren da se vide njene prirodne grudi, a haljinica taman toliko kratka da njene noge dođu do izražaja.

Smela fotografija

Lena je nedavno napravila haos na mrežama kada je objavila fotku u kupaćem kostimu i pokazala čime raspolaže. Ćerku pevačice javnost je imala priliku prvi put da vidi u tom izdanju, a komentari su se samo nizali.

Lena Marinković

Živela je kao "nomad"

Kako je Goca nedavno ispričala, nedugo nakon porođaja, išla sa tek rođenom bebom po događajima jer nije želela da izostaje, već da i dalje bude u estradnim krugovima.

- Ja sam odlazila na događaje, na neke promocije i nju sam vodila sa sobom. Ja odem na 10 minuta, negde se sakrijem, podojim je i vratim se nazad na događaj. To sam radila jer je meni bilo važno da ja ostanem prisutna. To je moj život. Moj život jeste moje dete i zato sam ja to stalno nekako uklapala i eto uspelo mi je. Ona je živela kao nomad zajedno sa mnom. Ona je dete koje je naviklo da spava u kolima, navikla je na buku - rekla je Goca za WTF radio, a onda otkrila da je ćerku čak vodila i na nastupe kada je ona imala samo mesec i po dana:

- Ja se sećam ona je bila mala, rodila sam je u maju, a posle mesec i po dana sam išla ja solo da radim. Onda smo već krajem jula, početkom avgusta otputovale avionom za Crnu Goru gde sam ja odradila tri, četiri nastupa. Ja se sećam, ja je podojim, prepovijem, izađem na binu i onda suđem sa bine, opet je prepovijem, podojim i sednem u auto i idem za Herceg Novi sve zajedno sa njom. Želela sam po svaku cenu da radim, ali i da budem mama.

