Mirza Selimović progovorio je o pevačima mlađe generacije i stanju na domaćoj estradnoj sceni.

Pevač je dao svoj sud o propagiranju pogrešnih mera vrednosti u današnjoj muzici.

"Ranije nije mogao svako na televiziju"

- Sada kada pogledaš ovu muzičku scenu, kako ti doživljavaš pesme koje propagiraju alkohol, narkotike, sve što je lako i lakog morala. Uvek pominjemo Desingericu kao primer svega onoga što bi moglo loše da utiče na omladinu - upitala je voditeljka emisije "Pričaonica", a Mirza je bez ustezanja odgovorio:

- Ne bih pojedinačno spominjao nikoga, ali nisam ljubitelj tih tekstova koji se danas popagiraju. Pokušao sam to da dokučim. Te pesme prolaze u inostranstvu mnogo bolje, zato što je kod tih generacija koje su tamo odrasle ne znaju pravo značenje tih reči koje spominju u pemsmama. Guči, roleks, armani... To su reči uglavnom koje oni znaju. Ne bi znali priču o Vasi Ladačkom. To je muzika za zabavu, dobro raspoloženje, ali je to jako obezvređeno. Svima nam je jasno da ti tekstovi nemaju težinu i generalno mi se ne sviđa.

Danas ne postoje naslednici legendarnih pevača

Po njegovom mišljenju nema pravih naslednika pevača koji su nekada ređali hitove.

- Danas nema novog Arsena Dedića, Đorđa Balaševića, Montena... To je žalosno u celoj priči, ja ne vidim nikoga ko može njih da nasledi. Nema nove rok muzike, nikoga da nasledi Boru Čorbu. Razmišljao sam zašto je to tako... Ranije nije mogao svako na televiziju, kvalitet se u to vreme cenio, mnogo se više čitalo. Danas svaka budala može da upali TikTok i da mu neko nešto šalje, priča i da ga svi gledaju. Sklonite sa TV-a ovde "Zadruge" i rijaliti programe i videćete kako će se promeniti sve. Estrada je jedna velika septička jama - govorio je Selimović.

