Zbog tajne veze s transrodnom osobom poznati fudbaler je u velikom problemu. Ona ga, kako saznajemo, već izvesno vreme ucenjuje njihovim snimcima, a ono što traži od njega jeste da joj kupi stan na Vračaru. U suprotnom, njihove zajedničke snimke i fotografije će dostaviti njegovoj supruzi.

Bruji čaršija

Kako Kurir saznaje, do haosa je došlo kada je ovaj sportista odlučio da prekine svaki kontakt s ljubavnicom.

- Njih dvoje su više od pola godine u tajnoj vezi. Ta transrodna osoba je promenila pol prošle godine i sada je žena. Upoznali su se preko društvenih mreža. Malo-pomalo su se zbližili i postali ljubavnici. Sve je prštalo od strasti. Odlazila je s njim u inostranstvo. U Beogradu se nisu ni viđali. Lično sam gledala zajedničke snimke kojima ga sada ucenjuje - kaže naš izvor i dodaje:

- Njega je ta veza prošla i rešio je da se skloni od nje, naročito jer je ona na društvenim mrežama objavljivala lokacije gde su zajedno boravili, pa se on uplašio da žena ne poveže. I ne samo to, ona je svojim drugaricama rastrubila i hvalila se s kim je u kombinaciji i sada se to pročulo po gradu - priča naš izvor.

Ultimatum je postavljen

Prema njegovim rečima, fudbaler ima rok od mesec dana da je stambeno obezbedi.

- Dala mu je rok da joj dostavi ugovor o poklonu nekretnine na Vračaru. Ako to ispuni, obećala mu je da će zauvek nestati iz njegovog života. Poslala mu je direktnu poruku i objasnila sve šta traži. Uz to, dostavila mu je dokazni materijal koji ima i koji će, kako mu je zapretila, da pusti em njegovoj supruzi, em na društvenim mrežama. To bi ga uništilo. Ionako je bio poznat po skandalima, pa se malo smirio i neko vreme nije punio novinske stupce, ali ovo kad bi izašlo, bilo bi previše. To je cela istina, a videćemo kako će da se završi - zaključuje naš izvor.