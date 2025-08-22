POZNATI DATUM I VREME POČETKA ELITE 9! Milica Mitrović objavila zvanične informacije
Milica Mitrović obradovala je sve fanove rijalitija i objavila vreme i datum početka nove sezone rijaliti programa "Elite 9".
Naime, Velika šefica je saopštila da će se takmičari useliti u Belu kuću u subotu, 6. septembra od 21 čas.
U ovoj sezoni naći će se mnoga poznata rijaliti imena. Među njima je Maja Marinković, Bora Santana, Filip Đukić, Marko Janjušević Janjuš, Aleksandra Nikolić i drugi.
"Dobio sam ponudu koja se ne odbija"
Filip Đukić govorio je o detaljima svog ugovora za ulazak u rijaliti.
- Dobio sam ponudu koja se ne odbija, od Big bosa, bio bi glup kad ne bih ušao, ali nekako rijaliti je deo mog života i karijere i pojavljivanja na televiziji. Volim to. S obzirom na to da sam posle treće sezone ostao na televiziji, pratimo to svakodnevno, komentarišemo, a nekad me i spominju tamo. Tako je sudbina htela. Hoće, sigurno će mi nedostajati, sad ne, jer sam na odmoru, koji sam jedva čekao da se odmorim pred ovo što me čeka. U početku mi neće nedostajati, ljudi sa posla sigurno hoće, ali posle 2-3 meseca sigurno ću da kukam “Gde ste kolege?” - kaže on, otkrivajući šta od njega publika može da očekuje i da li je otvoren za ljubav:
- Ništa ne planiram, niko ne zna moje planove, pa čak ni ja. Nikad ne obećavam ništa, niti negiram. Ja ću krenuti za Crnu Goru na odmor, ali ja ne znam gde će me put odvesti. Rijaliti je projekat gde ne treba da imaš taktiku, uglavnom ga gledaju mnogi kroz prizmu lošeg, ali može da bude dobro, ako ga na pravi način iskoristiš i izvučeš pouku.
Pogledajte dodatni snimak: