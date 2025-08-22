"Dobio sam ponudu koja se ne odbija"

- Dobio sam ponudu koja se ne odbija, od Big bosa, bio bi glup kad ne bih ušao, ali nekako rijaliti je deo mog života i karijere i pojavljivanja na televiziji. Volim to. S obzirom na to da sam posle treće sezone ostao na televiziji, pratimo to svakodnevno, komentarišemo, a nekad me i spominju tamo. Tako je sudbina htela. Hoće, sigurno će mi nedostajati, sad ne, jer sam na odmoru, koji sam jedva čekao da se odmorim pred ovo što me čeka. U početku mi neće nedostajati, ljudi sa posla sigurno hoće, ali posle 2-3 meseca sigurno ću da kukam “Gde ste kolege?” - kaže on, otkrivajući šta od njega publika može da očekuje i da li je otvoren za ljubav: