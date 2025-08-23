Obren Pjevović živeo je u Mrčajevcima od 1941. do smrti 1991. godine

Mrčajevci, pitomo šumadijsko selo kraj Čačka - mesto na kom su nastali neki od najlepših stihova narodne muzike. Baš tamo živeo je tekstopisac, kompozitor i autor više od 100 pesama - Obren Pjevović, koji je preminuo 1991. godine.

Ekipa Kurira posetila je mesto gde su nastajali najlepši tekstovi koje su otpevali Miroslav Ilić, Predrag Cune Gojković, Dobrivoje Topalović i druga velika pevačka imena, želeći da evocira uspomenu na čoveka koji je svojim stihom i muzikom trajno obeležio narodnu kulturu.

Mesto gde je nastao veliki hit

Spuštamo se niz tiho šumadijsko sokače koje od 2022. nosi ime Obrena Pjevovića. Ulica dugačka oko 500 metara vodi do crkve - i baš tu pored crkvene porte nalazi se kuća u kojoj je Obren živeo od 1941. do svoje smrti 1991. Ono što smo prvo primetili je dvorište u kom su i dalje, kao svedoci prošlosti, zasađene voćke i cveće koje je volela njegova supruga. Na terasi stoje stari stolovi i klupe, a iz unutrašnjosti se oseća miris drveta i starine, kao da vreme nije odnelo duh pesnika. Neki prolaznici kažu da se baš ovde, u ovoj kući, pre tačno 50 godina, rodila njegova čuvena pesma "Voleo sam devojku iz grada".

Miroslav Ilić uvek rado govori o Obrenu koji mu je napisao između ostalih pesama i Voleo sam devojku iz grada

Danas u toj kući živi Obrenov unuk Dušan, koji je sa suprugom Marijom s puno poštovanja sačuvao svaki detalj, a njihovo dete trči istim stazama kao što je to nekada radio Obren.Ulica koja vodi do kuće mirna je i uska, s nekoliko kuća s desne i leve strane. Tabla s natpisom Ulica Obrena Pjevovića nije velika, ali je postavljena s pažnjom, na zidu kraj raskrsnice. Komšije kažu da su ponosni - "nema ovde mnogo slavnih, ali naš Obren je bio čovek naroda". Asfalt je skoro nov, a ispred kuće se i dalje nalaze drvene klupe na kojima komšije piju kafu.

Oko groba posađena lavanda

Ovde počivaju Obren i njegova supruga Danica

Obrenovo grobno mesto nalazi se svega nekoliko metara od kućnog praga - u porti Crkve Svetog Ilije, tik do ograde koja razdvaja crkveni prostor i njegovo dvorište. Grob je uredan, obeležen crnim mermernim spomenikom na kom su uklesane reči zahvalnosti, violinski ključ i tekst pesme "Moravsko predvečerje". Obren i njegova supruga Danica mnogo su se voleli i počivaju u istoj grobnici. Oko groba je posađena lavanda, a dve klupe stoje s njegove desne strane. Namenjene su onima koji dođu da se u tišini sete čika Obrena.

Nasleđe bez granica

Obren Pjevović potpisuje, prema nekim izvorima, čak 170 pesama koje su postale deo trajne narodne baštine. Među njima su: "Kafu mi, draga, ispeci", "Voleo sam devojku iz grada", "Odakle si, sele", "Devojka iz Gruže", "Moravsko predvečerje", "Oj Moravo, tija reko", "Mrčajevci, moje rodno selo" i mnoge druge izvođene od najpoznatijih pevača srpske narodne muzike.

Ulica u Mrčajevcima nosi naziv Obrena Pjevovića

Dok smo napuštali Mrčajevce, po povratku kroz simboličnu ulicu činilo se da pesma zvoni između kuća i čuva uspomenu. Ulica, kuća i grob - trostruki simbol jedne posvećene ličnosti. I ono što ga je činilo velikim: čika Obren je ostavio ne samo pesme već i identitet mesta koje ga pamti.