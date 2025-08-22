Slušaj vest

Ćerka poznate voditeljke Lee Kiš, Sara Jokić udala se i tako iznenadila sve koji je prate.

Fotografije sa venčanja su došle iznenada i oduševile su sve, a dok je mlada blistala u venčanici, mladoženja je nosio uniformu sa zastavom Srbije.

Davno je isplanirala sve do najsitnijih detalja

Sara Jokić uživa na suncu Foto: Društvene Mreže

Inače, kako su isprva sve držali u tajnosti, informacije je mnoge zatekla, a na društvenim mrežama su ljudi mladencima poželeli sve najbolje.

Sara se inače, ranije šalila kako će brzo da se uda, te je rekla da je sve već isplanirano, iako u tom momentu nije bila u vezi.

- Plan od septembra jeste da se udam. Šalu na stranu, nema mladoženje još uvek, pa ću svakako svo svoje slobodno vreme iskoristiti da se maksimalno posvetim poslu. Publiku u svakom slučaju čekaju razna iznenađenja, ali ništa ne bih otkrivala unapred. Vidimo se u septembru ponovo, bez filtera - zaključila je voditeljka i ćerka Lee Kiš koja je tokom zime proslavila 30. rođendan.

Podsećamo, Lea Kiš već decenijama važi za jednu od najharizmatičnijih voditeljki na našim prostorima.

