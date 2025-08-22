Slušaj vest

Voditeljka i ćerka Lee KišSara-Mia Jokić udala se pre nekoliko dana za vojnog pilota Branka Milojevića.

Venčanje je održano u tajnosti uz najbliži krug porodice i prijatelja, a mediji otkrivaju detalje romanse pilota i lepe voditeljke.

Kako se saznaje, njih dvoje su nakon mesec i po dana veze odlučili da stanu na ludi kamen. Istorija se ponavlja u porodici voditeljke jer se i njena majka Lea Kiš udala za poznatog novinara Momčila Jokića posle manje od dva meseca veze.

Sara je jedna od onih javnih ličnosti koje svoj privatni život drže daleko od medija, pa je njena udaja iznenadila sve.

Sara Mia Jokić u privatnom životu Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Pritnscreen

Predvidela sopstvenu udaju

Sara se inače, ranije šalila kako će brzo da se uda, te je rekla da je sve već isplanirano, iako u tom momentu nije bila u vezi.

- Plan od septembra jeste da se udam. Šalu na stranu, nema mladoženje još uvek, pa ću svakako svo svoje slobodno vreme iskoristiti da se maksimalno posvetim poslu. Publiku u svakom slučaju čekaju razna iznenađenja, ali ništa ne bih otkrivala unapred. Vidimo se u septembru ponovo, bez filtera - zaključila je voditeljka i ćerka Lee Kiš koja je tokom zime proslavila 30. rođendan.

Kurir / Grand

Ne propustiteStarsUDALA SE ĆERKA LEE KIŠ! Sve uradila u tajnosti, pljušte čestitke
sergej-trifunovic-sara-jokic-lea-kis.jpg
StarsLEA KIŠ PODELILA FOTOGRAFIJU MEZIMICE SARE! Voditeljka uporedila ćerku sa sobom, komentari se samo NIŽU (FOTO)
lea-kis.jpg
Stars(FOTO) ON JE JEDINA ŽIVOTNA LJUBAV LEE KIŠ: Venčali su se posle samo 7 dana veze, ali NIKADA se nisu pokajali
lea-kis-foto-dragan-kadic-dragan-kadic.jpg
Stars(FOTO) NEĆETE PRESTATI DA GLEDATE: Ćerka Lee Kiš nikad nije bila seksepilnija!
lea-kis.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

20250815-STARS-EP541-SUBOTA Izvor: kurir tv