Pevačica Dia Kostić, poznatija kao Diamond Costi, napravila je pravi spektakl na jednom muzičkom festivalu održanom u Kragujevcu.

Na scenu je zakoračila u upečatljivom crvenom kompletu koji je savršeno istakao njene atribute, dok je crveni šešir u kombinaciji sa dugom plavom kosom dao posebnu notu njenom scenskom izgledu.

Dokazuje se

1/6 Vidi galeriju Napravila lom u Kragujevcu Foto: Privatna Arhiva

Publika nije ostala ravnodušna ni na njen performans - svaki detalj bio je pažljivo osmišljen. Da je Dia mislila na svaki korak, potvrđuje i to što je na binu izvela muške plesače u kostimima sa leopard printom, koje je dizajnirao jedan od najuspešnijih domaćih kreatora Uroš Čevrljaković.

Poseban trenutak usledio je kada je na scenu dovela trubače, koji su napravili potpuni haos i dodatno zagrejali atmosferu na festivalu.

Pored nje, publiku su zabavljali i Biba, Elena Kitić, kao i brojni drugi izvođači, pa je veče u Kragujevcu ostalo upamćeno kao jedno od najenergičnijih ovog leta.

Posle učešća u "Zadruzi" propevala

Podsetimo, Dia Kostić bila je učesnica "Zadruge 5", a potom je snimila pesmu pod nazivom "Instagramuša" koju je objavila ga pod umetničkim imenom Diamond Costi.

-Posvećena je svima koji ležu u svetu filtera, a bude se u svetu kratera - rekla je ranije bivša zadrugarka, koja nije krila da joj je rijaliti učešće pomoglo u karijeri.

-Čak su i u Švajcarskoj gde sam rođena i odrasla počeli da mi dobacuju "Eno je Dia iz Zadruge", naravno ljudi sa naših prostora. Mnogi se peru od rijalitija, ali ja ne krijem da mi je to bila odskočna daska. Zaintrigirala me je Pinkova najava da u "Elitu 9" ulaze ljute suparnice Aleksandra Nikolić i Maja Marinković. Sa Aleks sam dobra iz "Zadruge 5", a pošto Maja Marinković i ja nismo bile istovremeno učesnice te sezone, poznajem je samo privatno. Željno iščekujem njihove sukobe, a očekujem i ulazak Filipa Cara - izjavila je Diamond Costi ranije za medije.