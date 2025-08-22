Slušaj vest

Za učešće u rijaliti programu Zoran Pejić Peja ima samo jedan uslov - da mu Veliki šef tamo nađe ženu.

Nakon sina Jovana koji se proslavio učešćem u osmoj sezoni ''Elite'', Zoran Pejić Peja razmišlja da se i sam oproba u ovom TV formatu.

Peja oće u rijaliti pod jednim uslovom

- Trenutno ne mogu da uđem u rijaliti jer imam mnogo posla, puno je zakazanih svadbi. Ali, čim Lepi Mića završi rijaliti karijeru, ja ću ući da ga zamenim. Za svoje učešće ne bi tražio nikakav novac, već bih ušao na kompenzaciju - da mi tamo nađu ženu. Ako bude ona ''prava'' možda se i oženim pred kamerama.

Zoran Pejić Peja bio je u braku sa pevačicom Zlatom Petrović, sa kojom je dobio sina Jovana. Venčali 1996. godine, ali im brak nije dugo opstao, te su se razveli. Druga Pejina žena, atraktivna crnka, kojoj se na večnu ljubav zakleo na Ibici bila je 25 godina mlađa od njega. Ipak, ni taj brak nije opstao, a da li će Peja u rijalitiju naći ljubav svog života ostaje da se vidi.

Kurir / Informer

