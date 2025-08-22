Oglasila se povodom razvoda

- Dragi moji novinari, slobodno mogu da kažem saradnici, i naravno prijatelji. U ovim teškim vremenima koja su nas zadesila, osim svega što se dešava oko nas, postoji i ono što se dešava u našim srcima. Mislim da vam već dugo dugujem odgovore na neka pitanja i ne osećam se lepo povodom toga. Razlog zašto se nisam oglašavala jer ste svi tražili i zahtevali od mene odgovore koje ni ja sama sebi nisam umela da dam. Prolazila sam kroz jako težak period u životu na svim poljima, osim operacije i mog zdravlja u koje ste bili upućeni, najviše pitanja je bilo u vezi mog supruga i mene. Tek kada sama sa sobom mogu da izgovorim to naglas odlučila sam da kažem i vama. Jovan i ja smo odlučili da više ne budemo zajedno. Životni putevi i prioriteti su nas odveli na suprotne strane i uprkos naporima da prebrodimo težak period, nismo uspeli. Iz naše ljubavi koja je bila najveća koju sam ja ikada osetila, dobili smo dva anđela. Hvala ti, Gospode, na njima i na ljubavi koju si mi dozvolio da doživim. Teško je kada si sa nekim o svemu maštao i toga više nema. Molim vas da razumete - napisala je Marija i dodala: