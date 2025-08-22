I NAKON RAZVODA NAŠLI ZAJEDNIČKI JEZIK! Bivši muž Marije Mikić napravio porodično okupljanje, pa nastala najslađa fotka na svetu
Pevačica Marija Mikić i njen bivši suprug Jovan Pantić nakon razvoda su u miru podelili zajedničku imovinu.
Najveća stavka bila je porodična kuća na Bežanijskoj kosi, koja je, prema pisanju domaćih medija, pripala Mariji i njihovoj deci - ćerki Đurđi i sinu Miliji, a Jovan je sada na svom profilu na Insgramu objavio sliku svoje dece.
Podsetimo, Marija Mikić se na promociji pesme "Jul" 2021. godine, pohvalila i skupocenim vereničkim prstenom i otkrila da je pesmu posvetila upravo vereniku, Jovanu Pantiću, koji ju je par dana ranije, na njen rođendan, zaprosio.
Oglasila se povodom razvoda
- Dragi moji novinari, slobodno mogu da kažem saradnici, i naravno prijatelji. U ovim teškim vremenima koja su nas zadesila, osim svega što se dešava oko nas, postoji i ono što se dešava u našim srcima. Mislim da vam već dugo dugujem odgovore na neka pitanja i ne osećam se lepo povodom toga. Razlog zašto se nisam oglašavala jer ste svi tražili i zahtevali od mene odgovore koje ni ja sama sebi nisam umela da dam. Prolazila sam kroz jako težak period u životu na svim poljima, osim operacije i mog zdravlja u koje ste bili upućeni, najviše pitanja je bilo u vezi mog supruga i mene. Tek kada sama sa sobom mogu da izgovorim to naglas odlučila sam da kažem i vama. Jovan i ja smo odlučili da više ne budemo zajedno. Životni putevi i prioriteti su nas odveli na suprotne strane i uprkos naporima da prebrodimo težak period, nismo uspeli. Iz naše ljubavi koja je bila najveća koju sam ja ikada osetila, dobili smo dva anđela. Hvala ti, Gospode, na njima i na ljubavi koju si mi dozvolio da doživim. Teško je kada si sa nekim o svemu maštao i toga više nema. Molim vas da razumete - napisala je Marija i dodala:
- Iako ljubav između partnera nije više na prvom mestu, ostaje poštovanje između nas, sećanje na sve lepo što smo stvorili i najveća snaga da budemo najbolji roditelji našoj deci, kao jedini ispit u životu koji moramo da položimo sa 10,00. Hvala vam na razumevanju u ovom teškom periodu mog života, na svim poljima, trudiću se da budem što bolja i jača. Imala sam potrebu da podelim ovo sa vama jer ste bili uz mene od mojih samih početaka i mislim da obrazloženje situacije najmanje što vam dugujem. Ni Jovan ni ja se više nećemo oglašavati na ovu temu, a vama želim da se čuvate i da zapamtite da je zdravlje najbitnije - završila je pevačica.
