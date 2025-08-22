ZVEZDAN SLAVNIĆ SE HITNO OBRATIO ANĐELI: Neka dobro razmisli i neka mi se skine...
Rijaliti "Elita 8" završena je 19. jula, a pored pobednika, Nenada Marinkovića Gastoza, deset meseci je najveću pažnju privlačila drugoplasirana Anđela Đuričić.
Kako je Anđela bila jedna od ključnih tema u rijalitiju, dosta se pričalo o njenoj vezi sa Zvezdanom Slavnićem koja je obeležila Zadrugu 6. Podsećanja radi, Anđela i Zvezdan stupili su u emotivan odnos iako je on napolju imao partnerku Anu Ćurčić, koja je posle izvesnog vremena takođe postala učesnica iste sezone.
Njih dvoje nisu uspeli da izdrže pritisak i osudu javnosti zbog svog postupka, pa su odlučili da pobegnu iz rijalitija i tako se diskvalifikuju, ali im veza napolju nije potrajala.
Zvezdan se hitno obratio Anđeli
Anđela Đuričić tvrdila je nedavno da je njen bivši dečko Zvezdan Slavnić objavio njen intimni snimak, kao i da će pravdu potražiti na sudu, a Zvezdan Slavnić sada se oglasio na svom profilu na Instagramu i uz priloženu dokumentaciju istakao je da se protiv njega ne vodi nikakav krivični postupak.
"Ovim putem oštro demantujem sve gnusne laži i lzmišljotine, koje se o meni šire poslednje dve godine. Dakle, klevete i priče o navodnim klipovima, nasilju, uhođenju i drugim neistinama nemaju nikakvo uporište u realnosti. Ovim dokumentom jasno stavljam tačku na njihove obmane, poručio bih joj da dobro razmisli o svojim postupcima i da preuzme odgovornost za iste, a meni nek se skine sa grbače zajedno sa njenim fanaticima" - napisao je Zvezdan, misleći na Anđelu Đuričić, pa dodao:
"Zvaničnim uverenjem iz suda potvrđeno je da protiv mene ne postoji nijedna krivična prijava, niti bilo koji aktivni sudski proces" - napisao je Zvezdan.
