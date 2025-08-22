Slušaj vest

Bivša košarkašica Milica Dabović jedno vreme je bila pod lupom javnosti iz različitih razloga, a sada je progovorila o različitim temama.

- Nema me, konačno uživam, moram da kažem da sam evo sa 43 godine raširila ruke prema životu. Zadovoljna sam u svojoj koži, kaže Milica a mi ne možemo da ne primetimo da izgleda dobro i da osmeh ne skida sa lica:

- Za moj osmeh je zaslužno to životno iskustvo koje imam, duševni mir, moj momak, sin naravno. Sada sam potpuna. Sve što sam želela da promenim na sebi, uradila sam, a to su usne. Ništa drugo ne bih radila, ja volim prirodu, volim ono što je drugačije, pošto sada svega toga ima malo više.

Milici je jedno vreme bio ugašen Instagram profil, a onda je uspela da ga povrati i fotografijom podgrejala priče da je uradila silikone u grudi.

- Meni su pomogli da vratim Instagram i onda sam ja stavila sliku sa svog rođendana prošle godine i onda su svi rekli: “Nova Milica, novi silikoni”, ali ljudi moji, ja samo imam dobar “puš ap” brus i to je sve što imam. Ne bih se usudila to da uradim. Ne mogu da kažem da mi nikad nije palo na pamet, prošlo mi je to kroz glavu, ali ja tu bol i te rezove ne mogu u svojoj glavi da svarim. Nemam problem da nosim puš ap, super mi je to, taman koliko treba (smeh).

Dabovićevu su mediji pitali čemu je sada posvećena, jedno vreme je prodavala polovnu robu, pa je otvorila butik, a zatim profil na sajtu za odrasle.

- Pored “onlifensa” sam posvećena Stefanu 100 odsto, prodajem robu, moj Instagram nalog još uvek traje, seknd hend prodaja, u penziji sam, treniram, uživam, idem sa sinom svugde, učim. Prošla godina nam je bila ubitačna, pokušavamo da čitamo, Stefan stalno plače, ali da čita i piše ne voli, zato u matematici rastura. Čitanje i pisanje su mu bolna tačka, tako da malo mučim muku. Teško je vratiti se u školsku klupu. Bilo je u jednom momentu: “Stefane, skočiću sa četvrtog sprata, molim te skocentriši se”. Ali, on ne zna šta je to jer je mali. Sećam se da kad sam bila mala pravila sam se mrtva jer neću da idem u školu. Tata kad dođe u sobu, ja nekako utonem u krevet tako da izgleda da sam ja već otišla u školu i pusti me da spavam, priseća se Milica i otkriva kakva je prema sinu.

- Nisam stroga mama. Mislim da sam njemu najbolja i da on voli kakva sam ja, ali red, rad i disciplina mora da postoji. Zna kada mora da sluša i ne može drugačije. On je sa sedam godina dovoljno pametan dečak koji zna da ceni neke stvari i znam da će ih ceniti u budućnosti. On je meni sve na svetu, ja svoje dete obožavam i pokušavam da mu ispunim svaku želju u granicama normale. Što ne znači da ću da mu kupim plejstejšn. Rekla sam mu: “Kad budeš zaradio svoje pare, kupuj”. Ja to nisam imala, igrala sam lastiš, između dve vatre, samo sam se loptom igrala, i skakala sa dženarike na dženariku jer smo je imali u dvorištu, tako da volim kad on svojevoljno uzme loptu i ode napolje i igra fudbal.

Zarada na sajtu za odrasle

Da li može da se živi od sajta za odrasle, Milica kaže:

- Može od onlifensa da se živi, ko god kaže da ne može-laže. Posvećena sam tome, mene su ti muškarci spasili, izdigli su me. Kad si finansijski situiran i kad znaš kako da raspolažeš novcem, jer do juče nisam znala, sve sam davala i sve su mi trošili. Onda i zbog toga nađeš mir jer imaš sve, imam krov nad glavom, kola, dete. Kada sam bila trudna, hranila sam se kod drugarice, ona mi je plaćala ručak. Došla sam u tu situaciju da ne brinem za to i da moje dete ima sve.

Međutim, Milica je dugo i još uvek je bila na meti raznih podrugljivih komentara zbog sadržaja koji deli na ovom sajtu.

- Ne smetaju mi više ti negativni komentari, smetalo mi je kad ljudi ranije nisu znali kako da me uvrede, pa kažu: “K**vo, k**vo”, a ja kažem: “Okej, dovedite mi jednu osobu koja je platila za moje se**ualne usluge”. Kad sam igrala košarku isto su me ljudi vređali. Šta god ti radio, ako te ljudi vole, oni će te voleti, ako ne, govoriće ti najgore stvari. Ja sam osoba koja ne prodaje svoje telo, već slike. Treba to sve shvatiti. Kada me neko napada i vređa, ja kažem: “Ljudi da li se obratite 60% devojaka iz Amerike i Evrope, pošto to isto rade”. Svako ko otvori tu platformu zna da je tu veliki priliv novca.

Ljubav sa Milanom cveta

Milica je u srećnoj vezi sa Milanom Cvetinovićem, inače kumom Darka Lazića.

- Ništa se nije promenilo. Zadovoljna sam, vratila sam se iz Vegasa nedavno, sedim sa njim u kamionu, pravim mu društvo, putujemo po Americi, jedni me vole, drugi me kude, treći kažu da sam carica. Imala sam tu sreću da sam pola sveta proputovala kroz sport, a drugu polovinu sada sa Milanom. To su trenuci koji su ti za život. Osoba sam koja ne izlazi, ne pije, ne pijem čak ni kafu, alkohol. Putovanja su najveće bogatstvo.

Ona otkriva čime ju je Milan osvojio.

- Milan ima dobrotu, a ja sam to uvek tražila, da bude dobar prema meni. Bila sam toliko skromna - “Evo ti pare, samo me voli”. Finansijski momenat mi nikad nije bio bitan, jer pare ne usrećuju, već samo umiruju, sada sam čvrsta. Niko više ne može da me povredi, to je ono što je najbitnije. Bila sam više puta povređivana i izdana, što se tiče prijatelja i partnera i to me je uvek teralo dva koraka unazad. Kada sam upoznala Milana, u samo jednoj našoj svađi sam mu rekla: “Ja do ovog trenutka sam znala šta želim, od ovog znam i šta ne želim, ako ćemo tako, tako ćemo, ako ne, onda svako svojim putem”. Uspeli smo da prebrodimo tu jednu krizu i nastavili junački, naša priča i razgovori su nas ojačali. Nikad ne bih prešla preko prevare ili laži.

