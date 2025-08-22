Slušaj vest

Iako je prošlo 15 godina od kako je ubijena Ksenija Pajčin, jedna od najzgodnijih pevačica na estradi, sećanje na nju ne bledi, a na pojedinim stranicama s vremena na vreme osvane po neka nova fotografija koja podseti fanove na njenu lepotu i harizmu.

Tako je nedavno, najpre na Instagramu, a potom i na ostalim mrežama, osvanula stara slika pevačice na kojoj pozira u kupaćem kostimu, a ljudi nisu prestajali da ostavljaju komentare.

Negde se moglo pročitati da je slika nastala tokom njenog boravka u Grčkoj, drugi su komentarisali da je iz Crne Gore, te da je nastala u periodu kada je morala da se skloni iz Srbije zbog "zaljubljenog moćnika".

"Sunce, ptice, razgrnuta zavesa", stoji u opisu fotografije na kojoj je Ksenija sa najvećim osmehom na licu, a ljudi nisu prestajali da ističu njenu prirodnost i harizmu koja, prema mišljenju mnogih, nema konkurenciju ni dan-danas.

Mnogi su žalili i što pevačica nije snimila još materijala, no, istina je da je jedan od njenih projekata bio stopiran upravo od strane gorepomenutog moćnika, koji je bio urednik jedne izdavačke kuće.

Kako se tada pisalo, on je bio ludački zaljubljen u nju, no Ksenija nije želela da s njim ima išta više od poslovne saradnje.

Iako je ulagala u projekat s kojim bi se popela na sam estradni vrh, album nikada nije bio objavljen, o čemu je svojevremeno govorio jedan od izvora bliskih pevačici.

- Pokojna Ksenija je odmah nakon NATO bombardovanja naše zemlje snimila album, koji je za ono vreme bio nešto totalno novo. Ona je pregovarala o njegovom izdavanju sa svim tadašnjim izdavačkim kućama, pa je tako došla i do urednika jedne od najuspešnijih. Taj čovek je bio ludački zaljubljen u Kseniju, koja je tada bila jedna od najatraktivnijih pevačica na našoj sceni. On je na sve načine pokušavao da je osvoji, ali ona uopšte nije bila zainteresovana za njega. Kad ga je odbila i jasno mu stavila do znanja da s njim ne želi ništa, bio je vrlo besan, pa je rešio da joj se osveti. Pošto je bio uticajan, imao je dobre kontakte s tadašnjom vlašću i povukao je sve veze koje je imao s produkcijom i producentima koji su stajali iza tog albuma i on je zabranjen. Kako je Ksenija tada govorila prijateljima, stavljen je u fioku. Njoj je to teško palo, pa je ubrzo pobegla u Grčku. Jedan od razloga je bio i taj da se skloni od tog čoveka i njegovih pretnji. Bilo bi divno kad bi neko posthumno objavio te pesme u Ksenijinu čast", rekao je tada izvor za Kurir.

Da je snimila album koji nikada nije objavila, svojevremeno je potvrdila i sama Ksenija Pajčin, ali tada nije otkrila zbog čega se to desilo.

- Karijeru sam počela u grupi Dak. Dosad sam objavila albume 'Too Hot To Handle', 'Sviđa mi se on', jedan je ostao u fioci zbog firme koja je stajala iza njega, 'Extreme', 'Sigurna' i 'The best of'. Trenutno radim, napisala sam dve ekstra pesme i uzimam još nekoliko", ispričala je tada Ksenija.

Inače, čak i u njenoj biografiji dostupnoj na internetu navodi se da je Ksenija pobegla u Grčku zbog ružnih događanja u Srbiji i privatnih problema gde ju je dočekao porodični prijatelj, košarkaški menadžer Vasilis. Identitet osobe koja joj je zagorčala život nikada nije otkrila. U Grčkoj je dve godine igrala u diskotekama, gde je važila za jednu od najomiljenijih plesačica. Istovremeno, radila je i kao koreograf i šoumen na grčkoj televiziji Alfa.

