HALID BEŠLIĆ NE MOŽE DA HODA, ŽALI SE DA GA BOLI CELO TELO! Otkriveni novi detalji o pevačem zdravlje: Nije dobro
Zdravlje pevača Halida Bešlića poslednjih dana ozbiljno je narušeno.
O tome svedoči i njegov nedavni koncert održan pre šest dana u Banjaluci.
Pevač se loše oseća
Kako saznaju mediji, pevač se otežano kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo telo.
Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić
- Jedva sam došao. Loše se osećam. Boli ovde, boli onde, ali treba raditi - rekao je Bešlić okupljenim obožavaocima, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz.
Podsetimo, Halid Bešlić je hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gde se nalazi na odeljenju nefrologije. Zbog zdravstvenih problema bio je prinuđen da otkaže koncert u Gradačcu.
Kurir / Informer
