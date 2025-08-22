Slušaj vest

Zdravlje pevača Halida Bešlića poslednjih dana ozbiljno je narušeno.

O tome svedoči i njegov nedavni koncert održan pre šest dana u Banjaluci.

Pevač se loše oseća

Kako saznaju mediji, pevač se otežano kretao na sceni, većinu nastupa proveo je sedeći na stolici, a u jednom trenutku obratio se publici i požalio da ga boli čitavo telo.

Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

- Jedva sam došao. Loše se osećam. Boli ovde, boli onde, ali treba raditi - rekao je Bešlić okupljenim obožavaocima, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz.

Podsetimo, Halid Bešlić je hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gde se nalazi na odeljenju nefrologije. Zbog zdravstvenih problema bio je prinuđen da otkaže koncert u Gradačcu.

Kurir / Informer

