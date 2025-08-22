Slušaj vest

Sofija Janjićijević večera je gost u emisiji "Narod pita", a za medije je priznala da se jako kaje zbod odnosa sa Terzom.

Sofija tvrdi kako nema ništa od pomirenja sa bivšim, te da se kaje zbog njihovog odnosa.

- Ne čujem se sa Terzom. Jako lepo što je video ćerkicu. Sve što dođe na svoje mesto, meni je drago. Terza i ja smo napravili šta smo napravili. On je mene ostavio, od tog trenutka se više nismo pomirili. Osam meseci je prošlo, 10 meseci mi nismo zajedno. Za njega kažem, da je dobar čovek, prijatelj i drug, ali kao emotivni partner nije dovoljno zreo.

Ljubav Sofije i Terze Foto: Print Screen, Print Creen Youtube, Printscreen

Roditelji nisu odobrili njenu vezu.

- Porodic je reagovala burno, ja nisam lako zaljubljive prirode, ali se ovo desilo. Bili su ljuti i besni zbog svega. Oni su tu za mene na kraju. Krivo mi je što ljudi pričaju da sam ja to uradila zbog opstanka. Krivo mi je zbog mog zaljubljivanja, mnogo veliki teret nosim, što i zaslužujem.

Našalila se da kupuje nekretninu.

- Kupujem još jednu nekretninu, šalim se. Od krpica sam svašta kupila, zadovoljna sam jučerašnjim danom.

Ne propustiteStarsRIJALITI UČESNICA UHVAĆENA KAKO SAMA SEBI ŠALJE CVEĆE! Ljudi je urnišu na društvenim mrežama: Jadnica, paćenica...
Screenshot 2025-07-20 055627.png
StarsSOFIJA JANIĆIJEVIĆ OBMANULA ČITAVU NACIJU! Isplivali detalji o njenom biznisu, računi joj godinama blokirani... Ovako je poslovao njen salon nameštaja
Sofija Janicijevic o mestima na kojima je moguce imati seks
RijalitiŠOK SNIMAK! Pavle Jovanović dovezao Sofiju Janjićijević na suočavanje sa Anđelom Đuričić, ona prebledela usred emisije: Sramota me je...
Screenshot 2025-08-01 224550.png
Rijaliti"BILA SAM U FINANSIJSKOJ KRIZI, POSLALA SAM MEJL PINKU" Sofija otkrila kako je dospela u Elitu, pa urnisala Sanju Grujić
Sofija Janićijević

 Pogledajte dodatni snimak:

Elita Cg u Petrovcu na Bekutinom nastupu Izvor: Kurir