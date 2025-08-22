Sofija Janićijević završila u suzama nakon što je čula kako Terza vređa trudnu Milicu

Slušaj vest

Sofija Janjićijević večera je gost u emisiji "Narod pita", a za medije je priznala da se jako kaje zbod odnosa sa Terzom.

Sofija tvrdi kako nema ništa od pomirenja sa bivšim, te da se kaje zbog njihovog odnosa.

- Ne čujem se sa Terzom. Jako lepo što je video ćerkicu. Sve što dođe na svoje mesto, meni je drago. Terza i ja smo napravili šta smo napravili. On je mene ostavio, od tog trenutka se više nismo pomirili. Osam meseci je prošlo, 10 meseci mi nismo zajedno. Za njega kažem, da je dobar čovek, prijatelj i drug, ali kao emotivni partner nije dovoljno zreo.

1/10 Vidi galeriju Ljubav Sofije i Terze Foto: Print Screen, Print Creen Youtube, Printscreen

Roditelji nisu odobrili njenu vezu.

- Porodic je reagovala burno, ja nisam lako zaljubljive prirode, ali se ovo desilo. Bili su ljuti i besni zbog svega. Oni su tu za mene na kraju. Krivo mi je što ljudi pričaju da sam ja to uradila zbog opstanka. Krivo mi je zbog mog zaljubljivanja, mnogo veliki teret nosim, što i zaslužujem.

Našalila se da kupuje nekretninu.

- Kupujem još jednu nekretninu, šalim se. Od krpica sam svašta kupila, zadovoljna sam jučerašnjim danom.

Pogledajte dodatni snimak: