Ana Sević nikada nije isticala bogatstvvo, ali nije tajna da živi na visokoj nozi
ANA SEVIĆ TORBU ZA PLAŽU PLATILA 2.700 EVRA! Ne štedi ni na čemu, njene fotke sa mora ostavljaju bez daha (FOTO)
Ana Sević otišla je na porodično letovanje odakle se danima unazad oglašava deleći fotografije.
Pored zajedničkih momenata sa decom i mužem Danijelom Nedeljkovićem, ona pokazuje i svoje odevne kombinacije, kao i selfije bez šminke i fotke u ogledalu.
Ovoga puta na red je došao stajling za plažu.
Ana Sević na moru Foto: printscreen instgaram
Ana je navukla belu, mini, haljinu za plažu koja je sačinjena od čipke, ispod koje se video kupaći u boji kože.
Takođe, na plažu je ponela i torbu poznate modne kuće, koja košta čak 2.700 evra.
Ana Sević u Zvezdama Granda:
