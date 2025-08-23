Slušaj vest

Ana Sević otišla je na porodično letovanje odakle se danima unazad oglašava deleći fotografije.

Pored zajedničkih momenata sa decom i mužem Danijelom Nedeljkovićem, ona pokazuje i svoje odevne kombinacije, kao i selfije bez šminke i fotke u ogledalu.

Ovoga puta na red je došao stajling za plažu.

Ana Sević na moru Foto: printscreen instgaram

Ana je navukla belu, mini, haljinu za plažu koja je sačinjena od čipke, ispod koje se video kupaći u boji kože.

Takođe, na plažu je ponela i torbu poznate modne kuće, koja košta čak 2.700 evra.

Kurir.rs

