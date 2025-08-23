Tamara kaže da postoji problem u njenom braku sa Emirom

Nekadašnja učesnica „Zvezda Granda“ Tamara Selimović i supruga folk pevača Emira Habibovića oglasila se nakon priča da se razvode i otkrila istinu o njihovom odnosu.

Priče o krahu braka podgrejala je objava njenog supruga na društvenim mrežama, ali i činjenica da su sve zajedničke slike obrisane sa njihovih profila.

Prvo Tamarino oglašavanje

- Kao u svakom odnosu, braku, ljubavi postoje problemi, mali veliki, ali se na kraju reše. Tako je trenutno kod nas, samo što Emir želi da se prepucava sa mnom preko društvenih mreža zbog čega će se vrlo brzo kajati. Ništa se konkretno desilo nije i koliko ja znam rastala se nisam – rekla je pevačica.

Podsetimo, Emir je na svoj Instagram stori postavio objavu koja je podigla veliku prašinu.

– Zbog ovakvih stvari 99,9% brakova ne opstane. Žensko nikada nije moglo da bude muško, muško nikada nije moglo da bude žensko. Džaba ljubav, džaba novac, džaba sve. Kada vaška želi da postane Aždaja pritom nikako da shvati da je vaška vaška. Rekao sam i to je to od mene. Nikakvo oglašavnje više – napisao je Habibović, koji nije želeo da komentariše novonastalu situaciju i njegovom i Tamarinom braku kada smo ga pozvali.

Tamara i Emir su se već rastajali pa se pomirili Foto: Instagram

I ranije se rastavljali

Njih dvoje su se i ranije rastajali, ali su tada uspeli da reše sve nesuglasice pa se Tamara vratila u porodični dom.

Pevačica je svojevremeno ispričala i kako su se upoznali.

- Emir i ja smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja u Šapcu i tako smo počeli da komuniciramo. Posle nekog perioda kada smo se dovoljno upoznali stupili smo u vezu. Iskreno samo sam osetila tu njegovu dobrotu, duhovit je i uvek mi je bilo lepo u njegovom prisustvu. Ne mogu vam objasniti taj osećaj, to traje i sigurna sam da će trajati - rekla je tada Selimovićeva za 24sedam.

