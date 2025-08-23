Slušaj vest

Folker Goran Žižak, poznatiji kao DJ Krmak, šokirao je javnost ponašanjem na svom nastupu, koji je bio, u najmanju ruku, skandalozan.

Naime, društvenim mrežama počeo je da kruži snimak DJ Krmaka, a kako se može videti, on se na bini ponašao neartikulisano.

Na snimku koji je objavljen na TikTk platformi vidi se da je klečao i stavljao glavu na pod, a potom se udarao po nosu, brisao rukom i počeo da pravi grimase.

Pevač je završio tri fakulteta

Otkako se pojavio na muzičkoj sceni pevač vodi računa da se predstavi na jedinstven način. Njegova pojava uvek je privlačila ogromnu pažnju javnosti.

S obzirom na to da je svojim ekscentričnim izgledom, ali i kontroverznim tekstovima pesama postao poznat, on je napravio pravu pometnju. Mnogi ipak sude o njemu po ofarbanoj kosi i specifičnim performansima, ali je slabo poznato da je DJ Krmak završio čak tri fakulteta, a teško da bilo ko na estradi može da se pohvali time.

Naime, folker ima diplome Pravnog, Filozofskog i Pravoslavno Bogoslovskog fakulteta, prenosili su mediji ranije.

DJ Krmak prepoznatljiv je po kosi koja je uvek ofarbana u jake boje, kao i još neobičnijim frizurama i odevnim kombinacijama.

